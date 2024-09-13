Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'siyle devam edecek. Peki, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix’i ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar.

Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'siyle devam edecek. Peki, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix’i ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı, Lewis Hamilton, Lando Norris ve Charles Leclerc ikişer, George Russell, Carlos Sainz ve Oscar Piastri birer kez podyumun zirvesine çıktı.