FORMULA 1 AZERBAYCAN GRAND PRİX’İ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'siyle devam edecek.
Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde yapılacak yarış, 51 tur üzerinden düzenlenecek. Yarın TSİ 15.00'te sıralama turları koşulacak. Yarış ise 15 Eylül Pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak.
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F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı, Lewis Hamilton, Lando Norris ve Charles Leclerc ikişer, George Russell, Carlos Sainz ve Oscar Piastri birer kez podyumun zirvesine çıktı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Max Verstappen (Hollanda): 303
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 241
3. Charles Leclerc (Monako): 217
4. Oscar Piastri (Avustralya): 197
5. Carlos Sainz (İspanya): 184
1. Red Bull: 446
2. McLaren: 438
3. Ferrari: 407
4. Mercedes: 292
5. Aston Martin: 74