|
Spor

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix’i ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'siyle devam edecek. Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde yapılacak yarış, 51 tur üzerinden düzenlenecek. Peki, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix’i ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar.

11:32 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i için geri sayım
Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i için geri sayım
Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'siyle devam edecek. Peki, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix’i ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar.

FORMULA 1 AZERBAYCAN GRAND PRİX’İ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'siyle devam edecek.

Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde yapılacak yarış, 51 tur üzerinden düzenlenecek. Yarın TSİ 15.00'te sıralama turları koşulacak. Yarış ise 15 Eylül Pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak.

Yarışlar
beIN SPORTS 4
kanalı ve
beIN CONNECT
’ten naklen yayınlanacak.

FORMULA 1 AZERBAYCAN GRAND PRİX CANLI İZLE

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix’i canlı izlemek için

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı, Lewis Hamilton, Lando Norris ve Charles Leclerc ikişer, George Russell, Carlos Sainz ve Oscar Piastri birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 303

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 241

3. Charles Leclerc (Monako): 217

4. Oscar Piastri (Avustralya): 197

5. Carlos Sainz (İspanya): 184

- Takımlar

1. Red Bull: 446

2. McLaren: 438

3. Ferrari: 407

4. Mercedes: 292

5. Aston Martin: 74



#Formula 1
#Azerbaycan Grand Prix
#Max Verstappen
7 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Eğitim ödenekleri ne zaman ödenecek 2024? Öğretmenlere eğitim ödeneği ayın kaçında yatacak?