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Spor

F1 Monaco Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1'de sezonun 6. ayağı (Imola GP iptal edildi) Monaco GP'de sıralama turları yapıldı. Pole pozisyonu genel klasman lideri Max Verstappen'e gitti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

21:50 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hollandalı pilot, bu sezonki üçüncü pole pozisyonunu elde etti.

Hollandalı pilot, bu sezonki üçüncü pole pozisyonunu elde etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. ayağı Monaco Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.


Hollandalı pilot, Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 11.365 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.



Monako'da kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanan Verstappen'in 0.084 saniye arkasındaki Fernando Alonso (Aston Martin) 2'nciliği, pisti liderden 0.106 saniye yavaş turlayan Charles Leclerc de 3'üncülüğü elde etse de aldığı 3 sıralık grid cezası ile geriledi. Yarışa üçüncü sırada Alpine'in Fransız pilotu Esteban Ocon başlayacak.



Pilotlar klasmanında ikinci sırada yer alan Red Bull pilotu Sergio Perez, yaptığı kaza nedeniyle sıralama turları tamamlayamadı. 78 turluk yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak.



#Formula 1
#Monaco GP
#Max Verstappen
#Fernando Alonso
#Esteban Ocon
30 dakika önce
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