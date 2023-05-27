F1 Monaco Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Hollandalı pilot, Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 11.365 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

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Monako'da kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanan Verstappen'in 0.084 saniye arkasındaki Fernando Alonso (Aston Martin) 2'nciliği, pisti liderden 0.106 saniye yavaş turlayan Charles Leclerc de 3'üncülüğü elde etse de aldığı 3 sıralık grid cezası ile geriledi. Yarışa üçüncü sırada Alpine'in Fransız pilotu Esteban Ocon başlayacak.