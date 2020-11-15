F1 yarışı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
İstanbul'da tarihi gün: F1 nefesleri kesecek
9 yıl sonra Türkiye’ye geri dönen Formula 1 yarışlarının sıralama turları kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Racing Point’in Kanadalı pilotu Lance Stroll kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etti. Red Bull takımından Max Verstappen ikinci olurken, üçüncülüğü ise Stroll’ün takım arkadaşı Sergio Perez aldı. Asıl yarışsa bugün yapılacak. Peki F1 saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Haber MerkeziYeni Şafak
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix’sinde sıralama turlarının ardından pole pozisyonun sahibi Racing Point’in pilotu Lance Stroll oldu. 9 yıl sonra Türkiye’ye geri dönen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park pistinde düzenlenen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sinin sıralama turları büyük heyecana sahne oldu.
Kariyerinde ilk pole pozisyonu
Racing Point’in Kanadalı pilotu Lance Stroll, 1:47.765’lik derecesiyle kariyerinin ilk pole pozisyonunu almayı başardı. İkinci sırada Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen 1:48.055’lik derecesiyle yer alırken, Racing Point’in diğer pilotu Meksikalı Sergio Perez ise 1:49.321’lik derecesiyle üçüncü sırayı elde etti. Kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes’in İngiliz pilotu Lewis Hamilton ise sıralama turlarında 6. oldu. Bu sezon 13 yarışta da pole pozisyonunu kazanan Mercedes, bu serisini İstanbul’da devam ettiremedi.
F1 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix’si, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10’da 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. Yarışlar S Spor'ta yayınlanacak.
Intercity İstanbul Park'taki yarışın startında araçların yer alacağı sıralar şu şekilde:
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine ilişkin Intercity İstanbul Park'ta açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Yarım kalmış bir hikayeyi yeniden başlattık. Keşke seyircilerimiz de burada olsaydı. İnşallah ileriki yıllarda seyircilerimizle beraber daha güzellerini gerçekleştireceğiz. Bu güzel organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonlarda talep eden değil talep edilen bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.
SoloTürk selamlama uçuşu yaptı
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix’siyle sürecek. Bugün sıralama turlarının yapılacağı organizasyonda yarış yarın gerçekleştirilecek.
Yaptıkları gösterilerle büyük hayranlık uyandıran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi 'SoloTürk', Formula 1 heyecanına başka bir heyecan kattı. 'SoloTürk', bugünkü sıralama turları öncesinde pistin üzerinde selamlama ve gösteri uçuşu yaptı.
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