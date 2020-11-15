İstanbul'da tarihi gün: F1 nefesleri kesecek

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix’sinde sıralama turlarının ardından pole pozisyonun sahibi Racing Point’in pilotu Lance Stroll oldu. 9 yıl sonra Türkiye’ye geri dönen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park pistinde düzenlenen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sinin sıralama turları büyük heyecana sahne oldu.

Kariyerinde ilk pole pozisyonu

Racing Point’in Kanadalı pilotu Lance Stroll, 1:47.765’lik derecesiyle kariyerinin ilk pole pozisyonunu almayı başardı. İkinci sırada Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen 1:48.055’lik derecesiyle yer alırken, Racing Point’in diğer pilotu Meksikalı Sergio Perez ise 1:49.321’lik derecesiyle üçüncü sırayı elde etti. Kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes’in İngiliz pilotu Lewis Hamilton ise sıralama turlarında 6. oldu. Bu sezon 13 yarışta da pole pozisyonunu kazanan Mercedes, bu serisini İstanbul’da devam ettiremedi.

İstanbul Park'ta su dansı: Sıralama turları nefes kesti Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si sıralama turlarına yoğun yağış damga vurdu. Pilotlar pistte zor anlar yaşarken, kırmızı bayrak geldi. Seans durdurdu ve bütün pilotlar pite geri çağrıldı.Güvenlik aracı piste çıktıYağmurun durmasının ardından güvenlik aracı piste çıkarak asfalt zemini test etti. Daha sonrasında asfalt temizleme işlemleri gerçekleştirildi.Devam kararı Pistte biriken suların tahliye edilmesinin ardından sıralama turları yeniden başladı.📸#TurkishGP | #F1 pic.twitter.com/jUmSLmaEjn— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020 Bir kırmızı bayrak dahaSıralama turlarında 2. kez kırmızı bayrak kararı çıktı. Pilotlar sıkça spin atma problemi yaşarken, Haas pilotu Romain Grosjean, çakıl havuzunda kaldı. Grosjean'in birinci virajda kontrolü kaybedip çakıl havuzuna takılması sonucunda FIA Yarış Kontrol, ilk sıralama turunun bitimine 3 dakika 30 saniye kala kırmızı bayrak kararı verdi. Grosjean'in aracının çakıl havuzundan çıkartılmasının ardından ilk sıralama turu kaldığı yerden devam etti.Romain Grojean çakıl havuzuna girdi. Günün ikinci kırmızı bayrağı geldi.#TurkishGP | #F1 pic.twitter.com/QtB5siqpXz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020 Büyük sürpriz2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarının ardından pole pozisyonun sahibi Racing Point'in pilotu Lance Stroll oldu. Kariyerinde ilk kez bu başarıyı elde eden Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.Lance Stroll: "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. bunu beklemiyordum." #TurkishGP | #F1 https://t.co/Q3K2I1rCVR— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020 Intercity İstanbul Park'taki yarışın startında araçların yer alacağı sıralar şu şekilde oluştu;1 - Lance Stroll (Racing Point)2 - Max Verstappen (Red Bull)3 - Sergio Perez (Racing Point)4 - Alex Albon (Red Bull)5 - Daniel Ricciardo (Renault)6 - Lewis Hamilton (Mercedes)7 - Esteban Ocon (Renault)8 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)9 - Valtteri Bottas (Mercedes)10 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)11 - Lando Norris (McLaren)12 - Sebastian Vettel (Ferrari)13 - Carlos Sainz (McLaren)14 - Charles Leclerc (Ferrari)15 - Pierre Gasly (AlphaTauri)16 - Kevin Magnussen (Haas)17 - Daniil Kvyat (AlphaTauri)18 - Romain Grosjean (Haas)19 - Nicholas Latifi (Williams)20 - George Russell (Williams)Anketlerde İstanbul Park fırtınası estiFormula 1'de heyecanlandıran sürpriz: SoloTürk selamlama uçuşu yaptıBakan Kasapoğlu İstanbul Park'ta konuştu: Talep eden değil, talep edilen ülkeyiz

F1 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix’si, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10’da 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. Yarışlar S Spor'ta yayınlanacak.

Intercity İstanbul Park'taki yarışın startında araçların yer alacağı sıralar şu şekilde:

1 - Lance Stroll (Racing Point)

2 - Max Verstappen (Red Bull)

3 - Sergio Perez (Racing Point)

4 - Alex Albon (Red Bull)

5 - Daniel Ricciardo (Renault)

6 - Lewis Hamilton (Mercedes)

7 - Esteban Ocon (Renault)

8 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

9 - Valtteri Bottas (Mercedes)

10 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

11 - Lando Norris (McLaren)

12 - Sebastian Vettel (Ferrari)

13 - Carlos Sainz (McLaren)

14 - Charles Leclerc (Ferrari)

15 - Pierre Gasly (AlphaTauri)

16 - Kevin Magnussen (Haas)

17 - Daniil Kvyat (AlphaTauri)

18 - Romain Grosjean (Haas)

19 - Nicholas Latifi (Williams)

20 - George Russell (Williams)

F1 pilotları İstanbul Park'ta zor anlar yaşadı.#F1 | #TurkishGP pic.twitter.com/FPKb8CGQ9t — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020

Anketlerde İstanbul Park fırtınası esti 9 sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, 5,3 kilometrelik pistte dün saat 11.00 ve 15.00'te koşulan 2 antrenman seansı ile başladı. Bugün saat 12.00'de 3. ve son antrenman seansı yapılırken, pilotlar dün sıkıntı yaşadıkları pistte bugün bir de yağmur yağınca oldukça zorlandı. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 3. antrenman seansında turu tamamlayamazken, Williams pilotları Nicholas Latifi ve George Russell da tur zamanı yapamadı. Red Bull pilotu Max Verstappen ilk 2 antrenman turunda olduğu gibi 3. antrenman turunda da 1.48.485'lik derecesiyle zirveyi kimseye bırakmazken, İstanbul Park'ta ilk 2 antrenman seansında da başarılı bir performans ortaya koyan Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Red Bull pilotu Alexander Albon ise Verstappen'i takip eden isimler oldu.F1 pilotları İstanbul Park'ta zor anlar yaşadı.#F1 | #TurkishGP pic.twitter.com/FPKb8CGQ9t— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020 Yağmur şartları zorlaştırdıAsfaltın yeni olmasından kaynaklı olarak dün ilk 2 antrenman turunda pilotlar oldukça sıkıntı yaşarken, bugün yaşanan sağanak yağış, şartları daha da zorlaştırdı. Pilotlar klasmanı lideri Lewis Hamilton, dünkü antrenman seanslarının ardından pistin çok kaygan olduğu konusunda şikayette bulunurken, birçok pilot da Büyük Britanyalı yıldıza destek verdi. Max Verstappen, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel ise İstanbul Park'ta kaygan bir zemin olmasına zeminin yarışa kadar oturacağını ve çok keyifli bir yarış geçeceği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.Carlos Sainz çimleri biçiyor pic.twitter.com/3eNSe04Eni#F1 | #TurkishGP— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020 Anketlerde İstanbul Park desteklendiFormula 1'i yakından takip eden yurt dışı medya kuruluşlarının açtığı anketlerde ise İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli ve heyecanlı geçeceği sonucu çıktı. Pilotların şikayetçi olduğu pist zemininin şartları zorlaştırması nedeniyle yarışın daha heyecanlı geçeceğini savunan Formula 1 tutkunları, anketlerde İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli geçeceği konusunda fikir birliğine vardı. Anketlerde yüzde 80'nin üzerinde bir sonuçla İstanbul Park desteklendi.Formula 1'de heyecanlandıran sürpriz: SoloTürk selamlama uçuşu yaptı

"Talep edilen bir ülkeyiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine ilişkin Intercity İstanbul Park'ta açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Yarım kalmış bir hikayeyi yeniden başlattık. Keşke seyircilerimiz de burada olsaydı. İnşallah ileriki yıllarda seyircilerimizle beraber daha güzellerini gerçekleştireceğiz. Bu güzel organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonlarda talep eden değil talep edilen bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu İstanbul Park'ta konuştu: Talep eden değil, talep edilen ülkeyiz Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sezonun 14'üncü yarışı DHL Türkiye Grand Prix'siyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Bakan Kasapoğlu'nun İstanbul Park'ta yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;"Talep edilen bir ülkeyiz""Yarım kalmış bir hikayeyi yeniden başlattık. Keşke seyircilerimiz de burada olsaydı. İnşallah ileriki yıllarda seyircilerimizle beraber daha güzellerini gerçekleştireceğiz. Bu güzel organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonlarda talep eden değil talep edilen bir ülkeyiz." "Pilotların da örnek gösterdiği bir pist""18 yıldır devlet eliyle atılan büyük adımlarımız var. Bugün geldiğimiz aşamayı onurla, gururla ifade ediyoruz. Burası pilotların da örnek gösterdiği bir pist.""Gençlerimize ilham kaynağı olacak""İnanıyorum ki bu organizasyon gençlerimiz açısından da ayrı bir motivasyon, ayrı bir ilham kaynağı olacak. Bu eserlerde, bu çalışmalarda ilham kaynağımız ve en büyük destekçimiz olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum.""O kupada ay-yıldızımız var""Bu organizasyonun sonunda alınacak kupa, ülkemizin temsili için çok önemli. O kupada ay-yıldızımız var, Galata'mız var, 15 Temmuz Şehitler Köprümüz var, lale motiflerimiz var."İstanbul'a özel hazırlanan Formula 1 Kupası sahibini bekliyorFormula 1'de heyecanlandıran sürpriz: SoloTürk selamlama uçuşu yapacakF1 aracı Avrasya Tüneli'ni inletti

SoloTürk selamlama uçuşu yaptı

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix’siyle sürecek. Bugün sıralama turlarının yapılacağı organizasyonda yarış yarın gerçekleştirilecek.

Yaptıkları gösterilerle büyük hayranlık uyandıran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi 'SoloTürk', Formula 1 heyecanına başka bir heyecan kattı. 'SoloTürk', bugünkü sıralama turları öncesinde pistin üzerinde selamlama ve gösteri uçuşu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi 'SoloTürk', Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 yarışı öncesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi#F1 | #TurkishGP pic.twitter.com/xBF1hP97Rc — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020