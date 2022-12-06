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Faslı futbolcular Filistin'i unutmadı

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'nda İspanya'yı devirerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Faslı futbolcular, Filistin'i de unutmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Faslı futbolcular Filistini unutmadı
Galibiyet pozunu Filistin bayrağıyla verdiler.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fas rüzgarı esiyor. Belçika ve Hırvatistan'ın olduğu gruptan lider olarak çıkan Kuzey Afrika temsilcisi, son 16 turunda da İspanya'yı devirdi ve tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Penaltı atışları sonrası turnuvanın favorilerinden İspanya'yı saf dışı bırakan Faslı futbolcular, maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Faslı futbolcular sevinç gösterilerinde Filistin'i de unutmadı. Tribünleri dolaşan oyuncular kendi bayraklarının yanında Filistin bayraklarını da taşıdı.

Ayrıca Fas Milli Takımı'nın saha içindeki galibiyet pozunda da Filistin bayrağı yer aldı.

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