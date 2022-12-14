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Faslı futbolculardan Fransa maçı öncesinde büyük fedakarlık

Fransa ile Fas milli takımları Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde Fas'ta birçok futbolcunun sakatlığı bulunuyordu. Muhtemel 11'lerde yer almayan oyuncuların ilk 11'de yer alması şaşkınlık yaşatırken 'büyük fedakarlık' yorumları yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Faslı futbolculardan Fransa maçı öncesinde büyük fedakarlık
Fas Milli Takımı'nda Amine Harit, sakatlığına rağmen takım arkadaşlarına destek olmak için kampı terk etmedi.

Fas Milli Takımı'nın Fransa karşısında çıkardığı ilk 11 dikkat çekti. Bunun sebebi sakatlığı bulunan birçok ismin riskli olmasına rağmen mücadelenin kadrosunda yer alması.

Fas'ın stoperi Saiss, sol beki Mazaouri ve orta sahada görev yapan Amrabat'ın normal şartlarda bu mücadelede forma giyememesi gerektiği ancak oyuncuların özverili tutumu ve gerekli tedavilerin yapılması sonrasında böyle bir karar alındığı aktarıldı.

Öte yandan Fransa Milli Takımı'nda orta sahada oynayan Rabiot ise rahatsızlığı nedeniyle maçın kadrosunda yer almadı ve mücadeleyi otelde takip edeceği belirtildi.
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