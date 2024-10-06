Fatih Tekke: 'Galatasaray'a zor bir maç oynattık'

Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.





Karşılaşmanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.





Fatih Tekke'nin açıklamaları şöyle:

'Puan ya da puanlar alabilirdik'

"Güçlü kadrolara bu tip ambiyanslarda iyi oynamanız ve Galatasaray'ın kötü oynaması lazım demiştim. Maçın ilk bölümünde ön alan baskılarımız gayet iyiydi. Direkt hücumlar çalışmıştık bunda başarılı olduğumuz söylenemez. Galatasaray'a karşı sahasında yüzde 80-90 başarılı olduk. Kazandığımız toplarda başarısızdık. 70-75'e kadar en kötü 1-0 geride götürürsek puan ya da puanlar alabilirdik. Serdar'ın kaçırdığı var. Balkovec'in frikiği var. 1 puanı hak etmiştik. Bu da bizim için olumlu. Puanlara ihtiyacı olan bir takımız. Hedefimiz ilk yarıya kadar takımı taşımak. Ligde kalmak için o hattın üstünde olmak. Ne yapmak istediği net belli olan bir takım. Puan alabilirdik. Bugün Galatasaray'a zor bir maç oynattık. Bu da bizim özgüvenimiz açısından önemli bir şey"





'Herkes bir şeyler söylüyor'

"20 senedir herkes bir şeyler söylüyor. Değişen bir şey yok. Cevap vermenin bir anlamı da yok. Bu işin ekonomik tarafı var. Biz Anadolu takımları 5-10 milyon Dolar bütçesi olan takımlar. Oyuncu transferinde seçeneklerimiz aşikar. Bizim için durum çok daha ciddi. Öncelikle kalma mücadelesi veriyoruz. Organize takım, kompakt bir takım ne yapmak istediği bir takım Alanyaspor."





'Orada çok zorlanıyoruz'

"Oyunculardan memnunum. 4 büyüklerde maliyetler, Avrupa'da oynadığımız maçların şekline bakmak lazım. Orada daha çok zorlanıyoruz. Sadece tabela üzerinden eleştiri veya övgü olduğu için bunu değiştirecek olan önce yönetenler sonrasında teknik adamlar"





'Ön tarafta problemimiz var'

"Galatasaray'ın en büyük silahlarından birisi geçiş takımı olması ve ön alan baskını iyi yapması. Geçiş yememek için oynadık. Özellikle ön alan baskısını devam ettirmemiz gerekiyordu. Arkaya atılan bir pas ve gol oldu. İkinci yarıda kendi oyunumuza döndük. Fiziksel olarak düşeceğini düşündük. Düştü de açıkçası. İstatistikler tam olmasa da ne yapılmak istediğini gösterebilir. Her maça ayrı planlarımız oluyor. Oyunlarımızı geliştirmek için birçok şey yapıyoruz. Ön tarafta problemimiz var"



















