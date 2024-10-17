Fatih Tekke Süper Lig'deki hedeflerini açıkladı

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçın öncesinde gerçekleşen antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin açıklamaları şöyle:

'Yoğun ve verimli bir dönem geçti'

“Oyuncularım çok iyi çalıştı. Zaten 4 milli oyuncumuz var, gençlerle birlikte 6 oyuncumuz eksik. Toplamda 14-15 oyuncumuz var. Altyapıdan çıkan genç oyuncularımız da var. Bizim için, özellikle burada kalanlar için yoğun ve verimli bir dönem geçti diyebilirim. Oyuncuların morali gayet yerinde. Sakatlarımız var, dönen oyuncularımız da var ama genel olarak durum iyi görünüyor. Moraller yerinde, antrenmanlarımız da oldukça iyi geçti”





'Geçiş hücumlarını çok iyi yapıyorlar'

"İlk maçımız, iyi bir takım olan Kasımpaşa'ya karşı olacak. Zor bir maç, zaten kolay maçımız olmadı ve olmayacak da. Kasımpaşa, düzenli ve birbiriyle oynamaya alışkın bir takım, özellikle geçiş hücumlarını çok iyi yapıyorlar. Zor bir maç olacak, ama biz de planlarımız ve organizasyonlarımızla hazırlanıyoruz. Bugün için milli oyuncularımız ile Makouta, Hwang ve Augusto, geri kalan üç-dört oyuncu hariç tüm takım beraber çalışıyor. Şu an her şey istediğimiz gibi gidiyor”

'Sorunumuzun ne olduğunu herkes biliyor'

“Bana göre Göztepe ve özellikle Eyüpspor maçları, geldiğimizden bu yana oynadığımız en iyi maçlar arasında. Bu iki maç, ilk üçe girebilecek performanslar arasında sayılabilir. Sorunumuzun ne olduğunu herkes biliyor ama sanırım benim dışımda kimse bu konuda konuşmuyor. Alanyaspor, elindeki her oyuncuyu kullanmaya çalışıyor. Kadromuz belli, sayımız belli, oyuncuların durumu belli. Şu ana kadar beklentilerimin üstünde gidiyoruz. Bu sekiz maçlık periyotta, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımlara karşı mağlup olduk, ama bu takımlardan ikisine karşı puan alma şansımız vardı."





'Övgü alan bir takım olduk'

"Genel olarak Alanyaspor'un durumu gayet iyi. Şu an tek problemimiz devre arasına kadar sakatlıklar ve cezalı oyuncular. Özellikle bazı mevkilerde sakatlık yaşanırsa ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Ama şu an için takım keyifli, kendine güvenen ve planlı bir oyun sergiliyor. Türkiye'de bu oyun tarzı çok fazla konuşulmasa bile, ilgilenen kişilerin dikkatini çeken ve övgü alan bir takım olduk. Bu durumu daha da ileriye taşıyıp nasıl geliştirebiliriz diye sürekli çalışıyoruz. Şu anda en önemli hedef ligde kalmak. Kaç hafta öncesinden de söyledim, şu anki durumumuz bu.”

'Hwang iyileşmiş gibi gözüküyor'

“Bilmiyorum. Az önce söyledim. Kore'de. Oyuncumuz Hwang yarın bize katılacak. Sakatlığı iyileşmiş gibi gözüküyor, ama tam maç kondisyonunda olup olmadığını göreceğiz. Belki kullanabiliriz, belki kullanamayız. Ancak büyük ihtimalle oyunun ilk bölümünde yer almayacak.”























