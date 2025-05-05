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Fatih Tekke'den endişelendiren açıklama: 'O sakatlıklar oynamayabilir...'

Fatih Tekke'den endişelendiren açıklama: 'O sakatlıklar oynamayabilir...'

22:455/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Teknik direktör Fatih Tekke
Teknik direktör Fatih Tekke

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa beraberliği sonrası konuştu. Oynayacakları iki Galatasaray maçına değinen Tekke, "Çok daha iyi olmamız lazım." dedi. Ayrıca sakatlıkları bulunan Savic ve Uğurcan Çakır'ın son durumunu açıkladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından teknik direktör Fatih Tekke basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Tekke'nin açıklamaları şu şekilde;
'Bunun üzerine çalışmaya devam etmeliyiz'

"İlk yarı, kaybedilmiş bir 45 dakika. Rakibin üstünlüğü ile geçti. Ön alan baskılarımız doğru değil, oynama şeklinde tedirginliklerimiz oldu. Bunun üzerine çalışmaya devam etmeliyiz."

'Çok daha iyi olmamız lazım'

"İkinci yarıda topa daha fazla sahip olduk. Oyun bize doğru dönebilirdi. Verilen kararlar var. İki takımın da mutsuz, memnun olacağı şeyler var. 2 puan kaybettik ama benim için önemli olan cesaret. Önümüzde iki kere Galatasaray ile oynayacağız. Çok daha iyi olmamız lazım. Geldiğimizden bu yana en fazla pozisyon verdiğimiz maç oldu gibi. İki takım da 1 puan aldı ama ilk yarı Kasımpaşa, ikinci yarı bize denebilir."


'Geçen sürede bakacağız'

"Uğurcan ve Savic... O sakatlıklar oynamayabilir ama oynama istekleri çok üst düzey. Geçen sürede bakacağız. Onların durumuna göre bakacağız. Her oyuncumuz gibi bizim için çok değerli oyuncular ve önemli oyuncular oyunsal olarak."

'Tüm kararlardan rahatsız oldum'

"Hakem kararlarından rahatsız oldum. Verilen, verilmeyen, ofsayt, faul... Tüm kararlardan rahatsız oldum ben.





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