"İkinci yarıda topa daha fazla sahip olduk. Oyun bize doğru dönebilirdi. Verilen kararlar var. İki takımın da mutsuz, memnun olacağı şeyler var. 2 puan kaybettik ama benim için önemli olan cesaret. Önümüzde iki kere Galatasaray ile oynayacağız. Çok daha iyi olmamız lazım. Geldiğimizden bu yana en fazla pozisyon verdiğimiz maç oldu gibi. İki takım da 1 puan aldı ama ilk yarı Kasımpaşa, ikinci yarı bize denebilir."