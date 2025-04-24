Fatih Tekke'den Galatasaray'a gözdağı: 'Kupayı istiyoruz'

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti ve finale yükseldi.





Galibiyetin ardından teknik direktör Fatih Tekke basın toplantısında soruları yanıtladı.





Fatih Tekke'nin açıklamaları şöyle:

'Genel hatlarıyla bence gayet iyi bir oyun'

"Zor bir maç oldu ama hak edilmiş bir galibiyet aldık. İyinin üzerinde bir oyun, hepimize armağan olsun. Geldiğimizden beri 45 gün oldu, çalıştığımız çok şey oldu. Baskı şekillerine çok çalışmış, golleri böyle bulmuştuk. Kaleci bağlantımızı kesmeye çalıştılar, sert baskıyla geldiler. Normalde Trabzonspor takımı bu riski almayabilirdi, geldiğimizden bu yana hızlı oynamamız gerektiğini dokuya dokuya çalışıyoruz. Rakibin presinin nasıl kırıldığı ise bambaşka bir başlık. Genel hatlarıyla bence gayet iyi bir oyun."





'Bunu bekliyorduk'

"Trabzonspor takımı spontane oynamıyor. Geldiğimiz noktaya bakılırsa bunu bekliyorduk. Çok sevineceğimiz veya üzüleceğimiz bir şey yok."





'Trabzonspor'a hizmet etmek için geldik'

"Çalışmaya devam. Kazandığımızda da hayat bize öğrenme fırsatı vermeli. Kaybettiğimizde de bu fırsatı görmeliyiz. Geldiğimiz dönemde, Trabzonspor takımının belki de 10 yıldır yaşamadığı, beklemediği, taraftarlarımızın duygularının düşük olduğu bir dönemdi. Çok önemli isimlerinden arkasından biz geldik. Trabzonspor'a hizmet etmek için geldik, gayet iyi gidiyoruz."





'Kupayı almayı arzu ediyoruz'

"Galatasaray hak ederek geldi. Yanılmıyorsam 200-300 milyon euro arasında bir futbolcu değerleri var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un değeri, diğer 15 takımın 1.3 katı. Galatasaray, çok iyi oyunculara sahip ama biz duygu ve oyun olarak bu maça hazırlanacağız. Kupayı almayı arzu ediyoruz."



















