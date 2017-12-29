F.Bahçe Doğuş düşüşte

TAHİR CAN YILDIRIM

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi 15. hafta maçında konuk ettiği Real Madrid'e 79-77 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip, dünkü mağlubiyetle birlikte son 4 maçta 3, toplamda ise 6. yenilgisini aldı. Maça iyi başlayan temsilcimiz ilk periyodu önde geçerken, daha sonra üstünlüğü rakibine kaptırırken, öne geçme fırsatlarını bulsa da farkı açamayınca grupta 6. yenilgisini aldı. Real Madrid'in Sloven oyuncusu Luka Doncic, 20 sayı, 10 asist ve 8 ribaunt ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Fenerbahçeli Wanamaker'ın 20 sayısı ise galibiyet için yeterli olmadı. Sarı-lacivertlilerin Yunan oyuncusu Kostas Sloukas, Real Madrid karşısında Avrupa Ligi kariyerindeki 500. asistini yaptı. Öte yandan maçı F.Bahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Volkan Demirel de takip etti.

Efes, Bamberg karşısında

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 15.maçında bugün Alman temsilcisi Brose Bamberg'le sahasında karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber'den yayınlanacak.