Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u son periyottaki oyunuyla 89-75 yenerek liderliğini korudu. Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla ligde 12. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 6. kez sahadan mağlup ayrıldı. THY Avrupa Ligi'ndeki Baskonia maçında sakatlanan Nunnaly ve Vesely'den yoksun olarak maça çıkan F.Bahçe Doğuş, mücadeleye iyi başlarken, ilk çeyreği 28-15 önde bitirdi. İkinci periyodun ilk bölümünde pota altından üst üste basketler bulan konuk ekip karşısında sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 48-43 önde gitti. İkinci yarıya da etkili başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, tek sayı farkla öne geçmesine karşın Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 65-64 önde girdi. Son çeyreğe hızlı başlayan sarı-lacivertli ekip, farkı açarak maçtan 89-75 galip ayrıldı. Fenerbahçe Doğuş'ta , Thompson 16, Ali Muhammed 14, Guduric 11 ve Wanamaker 10, sayıyla galibiyeti getiren isimlerin başında geldi. Konuk ekipte ise Harris'in 17, Can Korkmaz'ın 14 sayılık etkili performansı yeterli olmadı. Günün diğer maçlarında şu sonuçlar alındı: Darüşşafaka-Yeşilgirasun Bld.: 83-70, Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes: 66-74, Galatasaray Odeabank-Banvit: 72-91. Kadınlar Basketbol Ligi, Mersin Bş. Bld.-AGÜ: 74-68, Yakın Doğu Üni-Hatay Bş. Bld.: 96-78.