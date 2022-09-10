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Fenerbahçe'de yeni transfer Bruma ile Lemos ve Novak'ın lisansı çıkarılmadı

Fenerbahçe, yeni transfer ettiği Bruma ile kadroda bulunan Lemos ve Novak'ın lisanslarının çıkarılmadığını ve oyuncuların devre arasında kadar hiçbir maçta forma giymeyeceğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe açıkladı: Bruma, Lemos ve Novak devreye kadar forma giyemeyecek
Fenerbahçe'de Bruma, Novak ve Lemos'un lisansları çıkarılmadı

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde PSV'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma ile mevcut kadroda bulunan Lemos ve Novak'ın lisanslarının çıkarılmadığını, 3 oyuncunun Süper Lig'in ilk devresinde forma giyemeyeceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF’nin tescil listesine dahil edilmemiştirler. Bu karar doğrultusunda adı geçen oyuncularımız, sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaklardır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, bu bir teknik karardır ve bu teknik kararın alınmasında oyuncularımızın bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır. Oyuncularımızdan Armindo Bruma’da ayrıca Hamstring yırtığı tespit edilmiş olup, 3 haftalık bir tedavi süreci öngörülmektedir. Dünya Kupası organizasyonu sebebiyle olağandışı bir futbol takvimi yaşayacağımız sezonun ilk yarısı için 14 Kasım’a kadar sürecek olan bu durum sebebiyle 3 oyuncumuza profesyonelce davranışları ve anlayışları adına teşekkür ediyoruz." cümlelerine yer verildi.

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