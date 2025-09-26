Yeni Şafak
Fenerbahçe Antalyaspor maçı mesaisi başladı

15:1426/09/2025, Cuma
IHA
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı, pas çalışmasıyla devam eti. Günün antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçların arından bireysel programlarla sona erdi.


Antrenmanda Dinamo Zagreb maçına ilk 11 başlayan, 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular ise rejenerasyon programı uyguladı.


Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



#Fenerbahçe
#Antalyaspor
#Süper Lig
