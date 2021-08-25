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Fenerbahçe'nin forveti Fransa'dan geliyor

Fenerbahçe, Monaco’da forma giyen Keita Balde’yi kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonu Sampdoria'da kiralık geçiren Balde ile golcü sorununu çözmek istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe aradığı forveti Fransada buldu: Keita Balde geliyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira

Fenerbahahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco’da forma giyen Keita Balde için fiyat sordu. Geçen sezon İtalya Serie A takımlarından Sampdoria’da kiralık olarak forma giyen Balde’yi sarı-lacivertli kulübün yanı sıra İspanya La Liga ekibi Valencia ve İngiltere Premier Lig temsilcisi Watford da istiyor. Ancak iki kulüpten resmi teklif gelmediği öğrenildi.

Fenerbahçe Keita Balde'yi kiralamak istiyor

Fenerbahçe’nin ise Keita Balde ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. Sarı-lacivertliler oyuncunun mali şartları konusunda menajeriyle görüştüğü ve sonrasında somut girişimlere başlayacağı ifade edildi. Fenerbahçe’nin Senegalli golcüyü kiralık olarak kadroya katmak istediği gelen bilgiler arasında yer aldı.

  • Keita Balde geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Sampdoria’da ligde oynadığı 25 maçta 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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