Fenerbahçe asıl transfer bombasını ocak ayında patlatıyor: Diego Costa
Fenerbahçe asıl transfer bombasını ocak ayında patlatıyor: Diego Costa
Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'de, transfer çalışmalarının ardı arkası kesilmiyor. Sarı-lacivertliler 18 yeni oyuncuyla anlaşma sağlarken, bir dünya yıldızıyla da ocak ayı için söz kesti. Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid forması giyen Diego Costa ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer sezonu kapansa da Fenerbahçe'de transferler bitmiyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, oldukça alternatifli bir kadro kurdu. Yine de transferde hız kesmeyen sarı-lacivertlilerin, bir dünya yıldızıyla da söz kestiği iddia edildi.
Fenerbahçe'den Diego Costa hamlesi
İspanyol basınından Fichajet.net'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Diego Costa ile anlaşma sağladı. 32 yaşındaki golcünün ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.
En istekli kulüp Fenerbahçe
Haberin detayında yer alan bilgilerde İspanyol ekibinde teknik direktör Simeone, şu anda Costa'nın formunu beğenmediği için, oyuncuya güvenmiyor. Koronavirüs nedeniyle mali yükten kurtulmak isteyen Atletico Madrid, golcü oyuncunun ayrılmasına sıcak bakıyor. Costa için de en istekli kulüp olarak Fenerbahçe bulunuyor.
Diego Costa bu sezon 3 karşılaşmada 1 gol kaydetti.
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