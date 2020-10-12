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​Fenerbahçe asıl transfer bombasını ocak ayında patlatıyor: Diego Costa

Fenerbahçe asıl transfer bombasını ocak ayında patlatıyor: Diego Costa

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'de, transfer çalışmalarının ardı arkası kesilmiyor. Sarı-lacivertliler 18 yeni oyuncuyla anlaşma sağlarken, bir dünya yıldızıyla da ocak ayı için söz kesti. Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid forması giyen Diego Costa ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Diego Costa'nın güncel bonservis değeri 10 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Diego Costa'nın güncel bonservis değeri 10 milyon euro.

Transfer sezonu kapansa da Fenerbahçe'de transferler bitmiyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, oldukça alternatifli bir kadro kurdu. Yine de transferde hız kesmeyen sarı-lacivertlilerin, bir dünya yıldızıyla da söz kestiği iddia edildi.

Fenerbahçe'den Diego Costa hamlesi

İspanyol basınından Fichajet.net'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Diego Costa ile anlaşma sağladı. 32 yaşındaki golcünün ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'den KAP'a Mandzukic ve Diego Costa açıklaması
Fenerbahçe'den KAP'a Mandzukic ve Diego Costa açıklaması

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının ardından sarı-lacivertlilerde ilk hedef, forvet bölgesine yıldız bir oyuncu almak. Son günlerde Fenerbahçe için ortaya atılan Mario Mandzukic ve Diego Costa hakkında sarı-lacivertli kulüpten KAP'a açıklama yapıldı.Mandzukic ve Costa KAP'taYapılan açıklamada Mario Mandzukic ve Diego Costa ile herhangi bir görüşme yapılmadığı kaydedildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır: Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa'nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. "Fenerbahçe'nin istediği Mario Mandzukic Lokomotiv Moskova ile anlaştıVedat Muriqi Lazio'daFenerbahçe'de beklenen transfer resmen açıklandı. Sarı lacivertliler golcüsü Vedat Muriç'i Lazio'ya verdi. Fenerbahçe bu transfer için 17.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro da bonus kazanacak. Ayrıca Çaykur Rizespor da Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Vedat Muriç'in Lazio'ya gidişinden yüzde 15 pay alacak.Vedat Muriç Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu: Rizespor yine kazandıDenizlispor'da Mehmet Ekici sesleriVedat Muriqi resmen Lazio&#39;da! pic.twitter.com/QNdabG4ECb&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 15, 2020

En istekli kulüp Fenerbahçe

Haberin detayında yer alan bilgilerde İspanyol ekibinde teknik direktör Simeone, şu anda Costa'nın formunu beğenmediği için, oyuncuya güvenmiyor. Koronavirüs nedeniyle mali yükten kurtulmak isteyen Atletico Madrid, golcü oyuncunun ayrılmasına sıcak bakıyor. Costa için de en istekli kulüp olarak Fenerbahçe bulunuyor.

  • Diego Costa bu sezon 3 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Fenerbahçelilerin konuştuğu '30 gol atacak forvet'in ismi ortaya çıktı
Fenerbahçelilerin konuştuğu '30 gol atacak forvet'in ismi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yeni forvetlerinin kim olacağı sosyal medyanın en çok konuştuğu konuların başında geliyor. Tümer Metin'in TRT ekranlarında Emre Belözoğlu ile yaptığı sohbetten bazı detayları anlatması taraftarları daha da heyecanlandırdı. Sarı lacivertlilerin '30 gol atacak bir forvet ve 15 gol atabilecek bir ikinci forvet aradığını' belirten Metin'in bu sözleri sonrasında herkes Fenerbahçe'nin görüştüğü isimleri araştırmaya başladı.Kulislerden gelen bilgilere göre Fenerbahçe'nin 30 gol atabilecek forvet tanımına uygun olarak Atletico Madrid'in forvet oyuncusu Diego Costa ile temas kurduğu belirtildi. Emre Belözoğlu'nun eski oyuncusu olarak Atletico Madrid ile ilk teması kurduğu ve 1 yıl sonra sözleşmesi bitecek oyuncuyla ilgili bilgiler aldığı öğrenildi.Fenerbahçe'nin ikinci forvet olarak düşündüğü isim ise Ze Luis. Porto'nun oyuncusu olan golcü oyuncu için Beşiktaş da girişimlerde bulunmuş ancak oyuncunun transferi için Portekiz kulübüyle anlaşma sağlanamamıştı.Sarı lacivertliler bu iki ismin transferlerini bitirmek için yoğun mesai veriyor.

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