Fenerbahçe transfer haberleri: Mandzukic ve Diego Costa KAP'a bildirildi
Fenerbahçe'den KAP'a Mandzukic ve Diego Costa açıklaması
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler forvet bölgesine yapılacak takviyelere çevrilmişti. Sarı-lacivertlilerden son günlerde gündem de olan Mario Mandzukic ve Diego Costa hakkında Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının ardından sarı-lacivertlilerde ilk hedef, forvet bölgesine yıldız bir oyuncu almak. Son günlerde Fenerbahçe için ortaya atılan Mario Mandzukic ve Diego Costa hakkında sarı-lacivertli kulüpten KAP'a açıklama yapıldı.
Mandzukic ve Costa KAP'ta
Yapılan açıklamada Mario Mandzukic ve Diego Costa ile herhangi bir görüşme yapılmadığı kaydedildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır: Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa'nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. "
Vedat Muriqi Lazio'da
Fenerbahçe'de beklenen transfer resmen açıklandı. Sarı lacivertliler golcüsü Vedat Muriç'i Lazio'ya verdi. Fenerbahçe bu transfer için 17.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro da bonus kazanacak. Ayrıca Çaykur Rizespor da Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Vedat Muriç'in Lazio'ya gidişinden yüzde 15 pay alacak.
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