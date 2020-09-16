Fenerbahçe'den KAP'a Mandzukic ve Diego Costa açıklaması

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının ardından sarı-lacivertlilerde ilk hedef, forvet bölgesine yıldız bir oyuncu almak. Son günlerde Fenerbahçe için ortaya atılan Mario Mandzukic ve Diego Costa hakkında sarı-lacivertli kulüpten KAP'a açıklama yapıldı.

Mandzukic ve Costa KAP'ta

Yapılan açıklamada Mario Mandzukic ve Diego Costa ile herhangi bir görüşme yapılmadığı kaydedildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır: Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa'nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. "

Fenerbahçe'nin istediği Mario Mandzukic Lokomotiv Moskova ile anlaştı Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde golcü oyuncu Vedat Muriqi bonuslar dahil olmak üzere 20 milyon euro karşılığında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’ya transfer oldu. Kosovalı oyuncu Lazio ile 5 yıllık anlaşma sağladı.Vedat Muriqi için boşluğunu yıldız bir oyuncuyla doldurmak isteyen Fenerbahçe’de, gözler golcü transferine çevrildi. Sarı-lacivertlilerin sözleşmesi eline de olan Hırvat golcü Mario Mandzukic'i kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.Emre Belözoğlu'nun telefonda konuştuğu golcü ortaya çıktıYıllık 2.7 milyon euroya anlaştıRus basınında çıkan haberlere göre, 34 yaşındaki golcü oyuncu Mandzukic, Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Katar'da kazandığından çok daha az bir rakama imza atacak olan Hırvat oyuncu, yıllık 2.7 milyon euro alacak.Attığı gollerle adından söz ettirdiHırvat golcü Mario Mandzukic, 2012 yılında Bayern Münih'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Alman ekibinde 54 lig maçında 33 gol kaydederken, daha sonra İspanya'nın Atletico Madrid ekibine transfer oldu. La Liga'da 28 maçta 12 gol, 5 asistlik performans sergileyen Mandzukic, 2015 yılında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Juventus'a imzayı attı. Siyah-beyazlılarda 5 sezon forma giyen Hırvat futbolcu, 162 maçta 44 gol kaydetti. Son olarak Katar Ligi temsilcilerinden Al Duhail'e transfer olan 34 yaşındaki oyuncu, 7 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.Giuliano'nun transfer bilmecesi: Al Nassr ülkeden çıkmasına izin vermiyorCavani Barcelona'yı arayarak kendisini teklif etti

Vedat Muriqi Lazio'da

Fenerbahçe'de beklenen transfer resmen açıklandı. Sarı lacivertliler golcüsü Vedat Muriç'i Lazio'ya verdi. Fenerbahçe bu transfer için 17.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro da bonus kazanacak. Ayrıca Çaykur Rizespor da Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Vedat Muriç'in Lazio'ya gidişinden yüzde 15 pay alacak.

Vedat Muriç Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu: Rizespor yine kazandı Fenerbahçe'de beklenen transfer resmen açıklandı. Sarı lacivertliler golcüsü Vedat Muriç'i Lazio'ya verdi. Fenerbahçe bu transfer için 17.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro da bonus kazanacak. Ayrıca Çaykur Rizespor da Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Vedat Muriç'in Lazio'ya gidişinden yüzde 15 pay alacak.Vedat Muriç, geçtiğimiz sezonun başında 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Muriç, sarı lacivertlilerde çıktığı 36 maçta 17 gol atmış 7 de asist yapmıştı.Vedat Muriqi resmen Lazio'da! pic.twitter.com/QNdabG4ECb— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 15, 2020 Kalacak yer karşılığında transfer olduğu Türkiye’de gelişimini sürdürerek Lazio’nun yolunu tutan #VedatMuriqi unutulmaz bir futbol hikayesine imza attı ve futbolseverlerin saygısını kazandı pic.twitter.com/VEvCVZR0s9— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 14, 2020

Denizlispor'da Mehmet Ekici sesleri Süper Lig'e 5-1'lik Göztepe yenilğisiyle başlayan Yukatel Denizlispor gözünü transferlere çevirdi. İlk haftada oynadığı futbolla umut vermeyen yeşil-siyahlılarda teknik direktör Robert Prosinecki'nin yönetimden takviye talep ettiği ifade edildi.Yeşil-siyahlılar yeni sezon öncesi Fenerbahçe ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Mehmet Ekici ile temasa geçtiği vurgulandı. Şu an boşta olan deneyimli orta saha oyuncusuna teklifin iletildiği ve Mehmet'ten cevap beklendiği dile getirildi.Sivasspor Alper Potuk ile görüştüLeinsmann tamam Türkiye'de Trabzonspor'da oynayıp 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 8 maçta sarı-lacivertli formayı terletti. Mehmet Ekici için imkanlarını zorlayan Ege ekibinin son olarak Portekiz'in Boavista ekibinde oynayan defans oyuncusu Fabiano Leinsmann'la anlaştığı açıklandı.Defansın sağında ve ortasında da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Portekiz Ligi'nde 28 müsabakaya çıktı.Almanya'ya giden Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye dönmek istemiyor: Galatasaray devredeAdmin transfer açıklaması sandım diyenler burada mı? 🇧🇷15.30'da imza töreni canlı yayınıyla Instagram'da görüşmek üzere! 😎#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/PXo96MDGoD— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) September 15, 2020