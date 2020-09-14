Fenerbahçelilerin konuştuğu '30 gol atacak forvet'in ismi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yeni forvetlerinin kim olacağı sosyal medyanın en çok konuştuğu konuların başında geliyor. Tümer Metin'in TRT ekranlarında Emre Belözoğlu ile yaptığı sohbetten bazı detayları anlatması taraftarları daha da heyecanlandırdı. Sarı lacivertlilerin '30 gol atacak bir forvet ve 15 gol atabilecek bir ikinci forvet aradığını' belirten Metin'in bu sözleri sonrasında herkes Fenerbahçe'nin görüştüğü isimleri araştırmaya başladı.

Kulislerden gelen bilgilere göre Fenerbahçe'nin 30 gol atabilecek forvet tanımına uygun olarak Atletico Madrid'in forvet oyuncusu Diego Costa ile temas kurduğu belirtildi. Emre Belözoğlu'nun eski oyuncusu olarak Atletico Madrid ile ilk teması kurduğu ve 1 yıl sonra sözleşmesi bitecek oyuncuyla ilgili bilgiler aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin ikinci forvet olarak düşündüğü isim ise Ze Luis. Porto'nun oyuncusu olan golcü oyuncu için Beşiktaş da girişimlerde bulunmuş ancak oyuncunun transferi için Portekiz kulübüyle anlaşma sağlanamamıştı.

Sarı lacivertliler bu iki ismin transferlerini bitirmek için yoğun mesai veriyor.