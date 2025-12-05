Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe Başakşehir maçına hazır

Fenerbahçe Başakşehir maçına hazır

16:345/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Antrenmandan Edson Alvarez.
Antrenmandan Edson Alvarez.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe yarın RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.


Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.







#Fenerbahçe
#Başakşehir
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA EKRANI 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile 2026’da hemşire maaşı ne kadar olacak?