Fenerbahçe Başakşehir maçına hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.