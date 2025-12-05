Fenerbahçe'ye Jhon Duran şoku! İki maç men edildi

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin hücum hattındaki önemli ismi Jhon Duran'a 2 maç men cezası verdi. Duran, takımının UEFA Konferans Ligi'ndeki Norveç ekibi Brann ve İngiliz ekibi Aston Villa karşısında oynayacağı kilit karşılaşmalarda sahada olamayacak.
Duran, Konferans Ligi'nde oynanacak Brann ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe - Ferencvaros maçında ikinci yarı oyuna dahil olan Jhon Duran, 90+1. dakikada Raemaekers'e yaptığı müdahalenin ardından direkt olarak kırmızı kart görmüştü.