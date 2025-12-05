Fenerbahçe'ye Jhon Duran şoku! İki maç men edildi

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Fenerbahçe için kritik bir karar açıkladı. Sarı-lacivertli ekibin başarılı forvet oyuncusu Jhon Duran, kurul tarafından verilen karar sonucunda 2 maç men cezası aldı.