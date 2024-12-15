Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR hakemi kim oldu?
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Başakşehir’i konuk edecek. Hakem Ozan Ergün’ün yöneteceği karşılaşmada İbrahim Çağlar Uyarcan ile Serkan Olguncan yardımcılıklarını yapacak. Maçın 4. hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak.
Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR hakemi kim oldu?
Mücadelede VAR’da Erkan Özdamar, AVAR’da da İbrahim Bozbey görev yapacak.
Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 4'ü lig 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 deplasmanda ise 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, geçen sezon oynanan maçları ise 4-0 ve 1-0'lık skorlarla kazandı. Kupada da rakibini 2-0'lık skorla geçen Fenerbahçe, bu maçlarda Başakşehir ağlarına 10 gol gönderirken kalesinde ise 1 gol gördü.
Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, ligde 16 kez Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu maçlarda 12 kez sahadan 3 puanla ayrılırken 2 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Turuncu-lacivertli ekip rakibini 2 kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'nin 30 golüne Başakşehir 10 golle karşılık verdi.