Fenerbahçe Başkanı Ali Koç isteyip de alamadıkları tek oyuncuyu açıkladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç isteyip de alamadıkları tek oyuncuyu açıkladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gazetecilerle bir araya geldiği sohbet toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Transfer döneminde isteyip de alamadıkları oyuncuyu açıklayan Başkan Koç, Emre Belözoğlu'nun da henüz neden açıklanmadığı sorusuna yanıt verdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hem transfer dönemine yönelik hem de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. TVNET 4x4 yorumcusu Cüneyt Kaşeler, Başkan Koç'un gazetecilerle yaptığı görüşme sonrasında notlarını paylaştı.
2 yılda çekmediğimiz çile kalmadı
Yapılan transferler hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Transfer yapmak önemli ama takım olmak daha önemli. Erol hoca bize Kasım ayının ortasına kadar sistemin oturacağını söyledi. Taraftarlardan rica ediyorum, puan kayıpları olabilir ama sabretsinler. Geçmiş yıllara göre daha iyi bir hava yakalandık. Takımda aile ortamı var. İyi yoldayız, umutluyuz. Geçtiğimiz iki yılda çekmediğimiz çile kalmadı" ifadelerini kullandı.
"Emre Belözoğu sportif direktörümüzdür"
Emre Belözoğlu'nun 1-2 hafta içerisinde açıklanacağını belirten Başkan Koç, "Geçen sene kaptanlık, liderlik yaptı. Bu süreçte Emre’nin kıymetini, değerini daha iyi anladık. Bazı transferleri hoca çok istedi, bazılarını Emre istedi, bazıları da ortak akılla oldu. Emre finans ekibiyle de sıkı çalıştı. Tecrübesiz olmasına rağmen çok tecrübeli gibi davrandı, beni çok etkiledi. Emre üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Emre Belözoğlu’nun mukavelesi gönüldendir. Bizzat bana bağlı olarak çalışacak. Yoğunluk vardı ve transferlerin bitmesini bekledik. O yüzden resmi açıklama yapmadık. Hak ettiği bir tören yapmak istedik. 1-2 haftaya açıklanır" dedi.
"Borç 2021 Ekim'e ertelendi"
Transfer limitleri hakkında da konuşan Başkan Ali Koç, "Faiz oranları yeniden belirlenmiş. Bankalar Birliği anlaşması 2+7 yıl olarak tüm kulüpleri kapsayacak şekilde revize edildi. Yeni anlaşma çerçevesinde Fenerbahçe'nin 561 milyon liralık bu yılki ödemesi 2021 Ekim'e ertelendi" ifadelerini kullandı.
"Sadece Malang Sarr'ı alamadık"
Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Emre Bol, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un gazetecilerle yaptığı toplantı sonrasında söylediklerini paylaştı. Emre Bol açıklamasında, "Başkan Ali Koç, bu transfer dönemi isteyip alamadığımız tek oyuncu Malang Sarr. Ayrıca Zahavi ile hiç ilgilenmedik. Adam çıkmış Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmedim diyor. Hayretler içerisinde izledik" dedi.
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