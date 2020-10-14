Fenerbahçe Başkanı Ali Koç isteyip de alamadıkları tek oyuncuyu açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hem transfer dönemine yönelik hem de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. TVNET 4x4 yorumcusu Cüneyt Kaşeler, Başkan Koç'un gazetecilerle yaptığı görüşme sonrasında notlarını paylaştı.

2 yılda çekmediğimiz çile kalmadı

Yapılan transferler hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Transfer yapmak önemli ama takım olmak daha önemli. Erol hoca bize Kasım ayının ortasına kadar sistemin oturacağını söyledi. Taraftarlardan rica ediyorum, puan kayıpları olabilir ama sabretsinler. Geçmiş yıllara göre daha iyi bir hava yakalandık. Takımda aile ortamı var. İyi yoldayız, umutluyuz. Geçtiğimiz iki yılda çekmediğimiz çile kalmadı" ifadelerini kullandı.

Erol Bulut: Şampiyonluk sahada kazanılır Fenerbhaçe Teknik Direktörü Erol Bulut, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Elindeki geniş kadroyu bütünüyle kullanacağını belirten başarılı çalıştırıcı, “Fenerbahçe’nin ideal 11’i diye bir şey olmayacak, Fenerbahçe’nin 11’i olacak. Uzun lig periyodunda duruma ve maça göre oyuncular değişecek. Geniş bir kadromuz var ama hepsinin sağlam, sağlıklı ve güçlü olması lazım. Takımda uzun lig maratonunda herkese formayı verebilirim, isteyen formayı alır. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Fenerbahçe’nin şimdiden şampiyonluğun favorisi ilan edilmesi çok yanlış. Bunu doğru bulmuyorum. 2 hafta önce Galatasaray’ı şampiyon ilan ediyorlardı, ne oldu? Önümüzde daha çok maç var. Futbol sahada oynanır, şampiyonluk da sahada kazanılır” diye konuştu.Bulut, maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili olarak “Maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili avantaj kaybettik, seyirci bizi iterdi” dedi."Herkes problem çözüyor"Her hafta futbolcularla toplantılar yaptıklarını belirten Fenerbahçe çalıştırıcısı, “Video analizlerle hatalarını gösteriyoruz, ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Toplantılar interaktif geçiyor. Oyuncular sorular soruyor, biz cevaplıyoruz, karşılıklı konuşarak toplantıları yapıyoruz. Ben Malatya’da da Alanya’da çok gol atan bir takım oluşturdum ama Anadolu takımı olduğu için üzerine yapışmış bir imaj var. Diyorlar ki ‘Kontra atağa çıkıp atıyorsun’ Birçok golümüze baktığınızda set hücumuyla gol bulmuşuz. Bunu yaparken de oyuncuları geliştirmişiz. Birkaç planımız var. Takımdaki herkes tüm oyun planından haberdar olmalı. Herkes yardımlaşma olayını bilmeli. Maçına göre, taktiğine göre çift forvet sistemi deneyebiliriz” ifadelerini kullandı.Erol Bulut, teknik ekibin kalabalık olması ile ilgisi ise “Biz bir takımız. Herkesin çözdüğü bir problem var. Bu problemlerin üzerine gidiyoruz ve çözüyoruz. Herkesin bir görevi var” ifadelerini kullandı.General Gustavo"Ozan Tufan'ın yılı olacak"Takımda öne çıkan oyuncularla ilgili de konuşan Erol Bulut, “Ozan Tufan bizim için çok değerli bir oyuncu. Ben onu ön tarafta oyun bozarken dripling yaparken de görüyorum. Ona 10 numarada görev verdim. Klasik değil ama iş bitiren bir 10 numara, bu bizim için çok değerli. Duygusal insanlara başka türlü yaklaşırsınız istediğiniz sonucu alırsınız. Bu sezon Ozan Tufan’ın yılı olacak” yorumunda bulundu.Cisse’nin çok profesyonel bir oyuncu olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, “Fenerbahçe’ye büyük katkı sağlayacaktır” dedi. Yeni transferlerden Pelkas’ı da uzun süredir istediğini de dile getiren Bulut, “Ondan çok yönlü hücumda hemen her bölgenin alternatifi olacak bir çözüm oyuncusu olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

"Emre Belözoğu sportif direktörümüzdür"

Emre Belözoğlu'nun 1-2 hafta içerisinde açıklanacağını belirten Başkan Koç, "Geçen sene kaptanlık, liderlik yaptı. Bu süreçte Emre’nin kıymetini, değerini daha iyi anladık. Bazı transferleri hoca çok istedi, bazılarını Emre istedi, bazıları da ortak akılla oldu. Emre finans ekibiyle de sıkı çalıştı. Tecrübesiz olmasına rağmen çok tecrübeli gibi davrandı, beni çok etkiledi. Emre üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Emre Belözoğlu’nun mukavelesi gönüldendir. Bizzat bana bağlı olarak çalışacak. Yoğunluk vardı ve transferlerin bitmesini bekledik. O yüzden resmi açıklama yapmadık. Hak ettiği bir tören yapmak istedik. 1-2 haftaya açıklanır" dedi.

Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Gerekli standartları sağlayamadığı için Vefa Stadı yerine Atatürk Olimpiyat Stadı'nı kullanan Karagümrük, bakım çalışmaları nedeniyle rakibini Şükrü Saraçoğlu'nda ağırlayacak.Maç pazar günüSüper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, 18 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak mücadelede karşı karşıya gelecek. Vefa Stadı'nın yeterli standartları sağlayamadığı için geride kalan 2 iç saha maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Karagümrük, bu kez ise Ülker Stadyumu'na ev sahibi olarak çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olimpiyat Stadı'nda yapılacak bakım çalışmaları sebebiyle bu kararı aldı. Fenerbahçe deplasmandaFenerbahçe aynı gün saat 19.00'da deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

"Borç 2021 Ekim'e ertelendi"

Transfer limitleri hakkında da konuşan Başkan Ali Koç, "Faiz oranları yeniden belirlenmiş. Bankalar Birliği anlaşması 2+7 yıl olarak tüm kulüpleri kapsayacak şekilde revize edildi. Yeni anlaşma çerçevesinde Fenerbahçe'nin 561 milyon liralık bu yılki ödemesi 2021 Ekim'e ertelendi" ifadelerini kullandı.

"Sadece Malang Sarr'ı alamadık"

Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Emre Bol, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un gazetecilerle yaptığı toplantı sonrasında söylediklerini paylaştı. Emre Bol açıklamasında, "Başkan Ali Koç, bu transfer dönemi isteyip alamadığımız tek oyuncu Malang Sarr. Ayrıca Zahavi ile hiç ilgilenmedik. Adam çıkmış Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmedim diyor. Hayretler içerisinde izledik" dedi.