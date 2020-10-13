Erol Bulut: Şampiyonluk sahada kazanılır

Fenerbhaçe Teknik Direktörü Erol Bulut, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Elindeki geniş kadroyu bütünüyle kullanacağını belirten başarılı çalıştırıcı, “Fenerbahçe’nin ideal 11’i diye bir şey olmayacak, Fenerbahçe’nin 11’i olacak. Uzun lig periyodunda duruma ve maça göre oyuncular değişecek. Geniş bir kadromuz var ama hepsinin sağlam, sağlıklı ve güçlü olması lazım. Takımda uzun lig maratonunda herkese formayı verebilirim, isteyen formayı alır. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Fenerbahçe’nin şimdiden şampiyonluğun favorisi ilan edilmesi çok yanlış. Bunu doğru bulmuyorum. 2 hafta önce Galatasaray’ı şampiyon ilan ediyorlardı, ne oldu? Önümüzde daha çok maç var. Futbol sahada oynanır, şampiyonluk da sahada kazanılır” diye konuştu.

Bulut, maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili olarak “Maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili avantaj kaybettik, seyirci bizi iterdi” dedi.





"Herkes problem çözüyor"

Her hafta futbolcularla toplantılar yaptıklarını belirten Fenerbahçe çalıştırıcısı, “Video analizlerle hatalarını gösteriyoruz, ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Toplantılar interaktif geçiyor. Oyuncular sorular soruyor, biz cevaplıyoruz, karşılıklı konuşarak toplantıları yapıyoruz. Ben Malatya’da da Alanya’da çok gol atan bir takım oluşturdum ama Anadolu takımı olduğu için üzerine yapışmış bir imaj var. Diyorlar ki ‘Kontra atağa çıkıp atıyorsun’ Birçok golümüze baktığınızda set hücumuyla gol bulmuşuz. Bunu yaparken de oyuncuları geliştirmişiz. Birkaç planımız var. Takımdaki herkes tüm oyun planından haberdar olmalı. Herkes yardımlaşma olayını bilmeli. Maçına göre, taktiğine göre çift forvet sistemi deneyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Erol Bulut, teknik ekibin kalabalık olması ile ilgisi ise “Biz bir takımız. Herkesin çözdüğü bir problem var. Bu problemlerin üzerine gidiyoruz ve çözüyoruz. Herkesin bir görevi var” ifadelerini kullandı.

General Gustavo Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo takım kaptanlığına getirildi. Tecrübeli futbolcu, Gökhan Gönül’ün ardından takımın ikinci kaptanı oldu.Lakabı ‘General’ olan Luiz Gustavo, hem saha içinde hem de saha dışında lider özelliğiyle takım içerisinde toparlayıcı rol oynuyor. Tecrübeli futbolcu takım arkadaşlarıyla oldukça iyi bir iletişime sahip. Maçlarda soyunma odalarında önce Gökhan Gönül, ardından da Luiz Gustavo takım arkadaşlarına konuşma yaparak motive ediyor. Takıma aidiyet duygusu ve sorumluluk duygusunun üst düzeyde olması, hem sahada hem saha dışında sorumluluk almaktan kaçınmayan yapısıyla yönetim tarafından takım kaptanlığına getirilen Luis Gustavo, ilerleyen yaşına rağmen antrenmanların en çalışkan ve antrenman disiplini en üst düzeyde isim olarak takım arkadaşlarına örnek oluyor. Takım arkadaşlarına ve genç oyunculara tecrübelerini aktaran 33 yaşındaki futbolcu, takım bütünlüğüne önem veriyor. Luiz Gustavo takımın başarısı için yedeğiyle, asıyla, teknik heyetiyle, personeliyle bir bütün olunması gerektiğini vurguluyor.Gençlere örnek oluyorTecrübeli futbolcu, Fenerbahçe’deki genç oyunculara tecrübelerini aktarıyor. Luis Gustavo, her antrenman sonrası özel çalışıyor. Takımdaki genç oyunculara da Jose Sosa gibi rol model bir oyuncu oluyor. Genç oyuncularla da iletişimi çok iyi olan Luis Gustavo, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında genç kaleci Oytun’un ayakkabılarını bağlamasıyla da gönüllerde taht kurdu. Genç oyuncularla çalışmaktan hoşlandığını belirten Luis Gustavo, “Gençlerin gelişimlerini görmek beni sevindiriyor” ifadelerini kullanıyor.🙂💛💙 pic.twitter.com/FrELW4LDmt— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 10, 2020 Fenerbahçe-İstanbulspor maçı 5 gole sahne oldu: Yeni transferler dikkat çekti

"Ozan Tufan'ın yılı olacak"

Takımda öne çıkan oyuncularla ilgili de konuşan Erol Bulut, “Ozan Tufan bizim için çok değerli bir oyuncu. Ben onu ön tarafta oyun bozarken dripling yaparken de görüyorum. Ona 10 numarada görev verdim. Klasik değil ama iş bitiren bir 10 numara, bu bizim için çok değerli. Duygusal insanlara başka türlü yaklaşırsınız istediğiniz sonucu alırsınız. Bu sezon Ozan Tufan’ın yılı olacak” yorumunda bulundu.

Cisse’nin çok profesyonel bir oyuncu olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, “Fenerbahçe’ye büyük katkı sağlayacaktır” dedi. Yeni transferlerden Pelkas’ı da uzun süredir istediğini de dile getiren Bulut, “Ondan çok yönlü hücumda hemen her bölgenin alternatifi olacak bir çözüm oyuncusu olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.