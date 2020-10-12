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General Gustavo

Fenerbahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Gökhan Gönül’ün ardından takımın ikinci kaptanı oldu. Lakabı “General” olan tecrübeli futbolcu, hem saha içinde hem de saha dışında lider özelliğiyle takım içerisinde toparlayıcı rol oynuyor. Brezilyalı oyuncunun gençlere gösterdiği ilgi ise dikkat çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gustavo, performansıyla sarı-lacivertli taraftarların en beğendiği isimlerin başında geliyor.

Gustavo, performansıyla sarı-lacivertli taraftarların en beğendiği isimlerin başında geliyor.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo takım kaptanlığına getirildi. Tecrübeli futbolcu, Gökhan Gönül’ün ardından takımın ikinci kaptanı oldu.

Lakabı ‘General’ olan Luiz Gustavo, hem saha içinde hem de saha dışında lider özelliğiyle takım içerisinde toparlayıcı rol oynuyor. Tecrübeli futbolcu takım arkadaşlarıyla oldukça iyi bir iletişime sahip. Maçlarda soyunma odalarında önce Gökhan Gönül, ardından da Luiz Gustavo takım arkadaşlarına konuşma yaparak motive ediyor. Takıma aidiyet duygusu ve sorumluluk duygusunun üst düzeyde olması, hem sahada hem saha dışında sorumluluk almaktan kaçınmayan yapısıyla yönetim tarafından takım kaptanlığına getirilen Luis Gustavo, ilerleyen yaşına rağmen antrenmanların en çalışkan ve antrenman disiplini en üst düzeyde isim olarak takım arkadaşlarına örnek oluyor. Takım arkadaşlarına ve genç oyunculara tecrübelerini aktaran 33 yaşındaki futbolcu, takım bütünlüğüne önem veriyor. Luiz Gustavo takımın başarısı için yedeğiyle, asıyla, teknik heyetiyle, personeliyle bir bütün olunması gerektiğini vurguluyor.


Gençlere örnek oluyor

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe’deki genç oyunculara tecrübelerini aktarıyor. Luis Gustavo, her antrenman sonrası özel çalışıyor. Takımdaki genç oyunculara da Jose Sosa gibi rol model bir oyuncu oluyor. Genç oyuncularla da iletişimi çok iyi olan Luis Gustavo, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında genç kaleci Oytun’un ayakkabılarını bağlamasıyla da gönüllerde taht kurdu. Genç oyuncularla çalışmaktan hoşlandığını belirten Luis Gustavo, “Gençlerin gelişimlerini görmek beni sevindiriyor” ifadelerini kullanıyor.

Fenerbahçe-İstanbulspor maçı 5 gole sahne oldu: Yeni transferler dikkat çekti
Fenerbahçe-İstanbulspor maçı 5 gole sahne oldu: Yeni transferler dikkat çekti

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçında İstanbulspor’u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe, hazırlık maçında Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde İstanbulspor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler, 8’inci dakikada Sinan Gümüş, 66’ncı dakikada Mert Hakan Yandaş ve 76’ncı dakikada Cisse’nin attığı gollerle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip mücadeleye Harun Tekin, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Papiss Cisse, Kemal Ademi 11’i ile başlarken, konuk İstanbulspor; Alperen Uysal, Patrick, Welington, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Onur Ergün, Egehan Gök, Eslem Öztürk, Rroca, Abazaj, Papa ilk 11'iyle sahaya çıktı. Fenerbahçe-İstanbulspor maçının önemli anları;Mücadelenin 8’inci dakikasında Ademi’nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş, takımını 1-0 öne geçirdi. İstanbulspor, 41’inci dakikada Rrco ve 42’nci dakikada Lemos’un kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. 66’ncı dakikada Sinan Gümüş’ün asistinde Mert Hakan Yandaş skora dengeyi getirdi: 2-2. 76’ncı dakikada sahneye çıkan Cisse maçın skorunu belirledi: 3-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe hazırlık maçında İstanbulspor’u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe-İstanbulspor maç özetini izlemek için;Fatih Tekke’den hakeme tepkiİstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçının hakemi Aytaç Geçgel’e tepki gösterdi. Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanan hazırlık maçında İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, müsabakanın hakemi Aytaç Geçgel’e tepki gösterdi. Geçgel’in verdiği bir karar sonrasında saha içine giren Tekke, hakem Aytaç Geçgel’e ‘Canımı sıkma’ diyerek tepkide bulundu. Genç teknik adam daha sonra sakinleşerek saha kenarına geldi.İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe maçının hakemi Aytaç Geçgel’e verdiği bir karar sonrasında ‘Canımı sıkma’ diyerek tepki gösterdi ve sahaya girdi. Tekke zor sakinleştirildi pic.twitter.com/nT2xH2VRKG&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 10, 2020

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