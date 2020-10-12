General Gustavo

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo takım kaptanlığına getirildi. Tecrübeli futbolcu, Gökhan Gönül’ün ardından takımın ikinci kaptanı oldu.

Lakabı ‘General’ olan Luiz Gustavo, hem saha içinde hem de saha dışında lider özelliğiyle takım içerisinde toparlayıcı rol oynuyor. Tecrübeli futbolcu takım arkadaşlarıyla oldukça iyi bir iletişime sahip. Maçlarda soyunma odalarında önce Gökhan Gönül, ardından da Luiz Gustavo takım arkadaşlarına konuşma yaparak motive ediyor. Takıma aidiyet duygusu ve sorumluluk duygusunun üst düzeyde olması, hem sahada hem saha dışında sorumluluk almaktan kaçınmayan yapısıyla yönetim tarafından takım kaptanlığına getirilen Luis Gustavo, ilerleyen yaşına rağmen antrenmanların en çalışkan ve antrenman disiplini en üst düzeyde isim olarak takım arkadaşlarına örnek oluyor. Takım arkadaşlarına ve genç oyunculara tecrübelerini aktaran 33 yaşındaki futbolcu, takım bütünlüğüne önem veriyor. Luiz Gustavo takımın başarısı için yedeğiyle, asıyla, teknik heyetiyle, personeliyle bir bütün olunması gerektiğini vurguluyor.





Gençlere örnek oluyor

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe’deki genç oyunculara tecrübelerini aktarıyor. Luis Gustavo, her antrenman sonrası özel çalışıyor. Takımdaki genç oyunculara da Jose Sosa gibi rol model bir oyuncu oluyor. Genç oyuncularla da iletişimi çok iyi olan Luis Gustavo, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında genç kaleci Oytun’un ayakkabılarını bağlamasıyla da gönüllerde taht kurdu. Genç oyuncularla çalışmaktan hoşlandığını belirten Luis Gustavo, “Gençlerin gelişimlerini görmek beni sevindiriyor” ifadelerini kullanıyor.

🙂💛💙 pic.twitter.com/FrELW4LDmt — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 10, 2020