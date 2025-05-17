Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Galatasaray'ı 94-70 mağlup etti ve sezonu lider olarak tamamladı. Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'dan 16 sayıyla Tarık Biberoviç oldu. Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 94-70 mağlup etti ve normal sezonu lider olarak tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip ligde çıktığı 30 maçta 27 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'dan 16 sayıyla Tarık Biberoviç oldu.
Sarı-kırmızılılar ise 20 Mayıs Salı günü ligin son hafta maçında sahasında Anadolu Efes'i ağırlayacak.