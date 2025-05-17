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Fenerbahçe Beko derbide Galatasaray'ı mağlup etti: Sezonu lider tamamladı | ÖZET

Fenerbahçe Beko derbide Galatasaray'ı mağlup etti: Sezonu lider tamamladı | ÖZET

20:1017/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Galatasaray'ı 94-70 mağlup etti ve sezonu lider olarak tamamladı. Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'dan 16 sayıyla Tarık Biberoviç oldu. Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 94-70 mağlup etti ve normal sezonu lider olarak tamamladı.


Sarı-lacivertli ekip ligde çıktığı 30 maçta 27 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'dan 16 sayıyla Tarık Biberoviç oldu.


Sarı-kırmızılılar ise 20 Mayıs Salı günü ligin son hafta maçında sahasında Anadolu Efes'i ağırlayacak.


OYUNCU SAYILARI
Fenerbahçe Beko:
Tarık Biberoviç 16, Nigel Hayes 10, Guduric 14, Baldwin IV 15, McCollum 2, Melli 3, Metecan Birsen 12, Colson 8, Sertaç Şanlı 4, Hall 7, Melih Mahmutoğlu 3, Emre Ekşioğlu
Galatasaray:
Cummings 9, Blumbergs 6, Buğrahan Tuncer 15, Palmer Jr 10, Wallace 10, Izundu 10, Sadık Kabaca 4, Samet Geyik 3, Yaman Alişan 3, Altan, Young

PERİYOT SONUÇLARI
1'inci periyot:
23-16
Devre:
53-32
3'üncü periyot:
75-52

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçının özetini izlemek için






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