Fenerbahçe Beko'da 2020'den bu yana kadroda yer alan 31 yaşındaki Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Her şey için teşekkürler Dyshawn Pierre! 2020-21 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda pay sahibi olan sporcumuz Dyshawn Pierre ile yollarımız ayrılmıştır. Dyshawn Pierre'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.