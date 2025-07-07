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Fenerbahçe Beko, Kanadalı forvetle yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, Kanadalı forvetle yollarını ayırdı

23:167/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
DHA
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Dyshawn Pierre
Dyshawn Pierre

Fenerbahçe Beko, 31 yaşındaki Kanadalı basketbolcu Dyshawn Pierre ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'da 2020'den bu yana kadroda yer alan 31 yaşındaki Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Her şey için teşekkürler Dyshawn Pierre! 2020-21 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda pay sahibi olan sporcumuz Dyshawn Pierre ile yollarımız ayrılmıştır. Dyshawn Pierre'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.


Dyshawn Pierre, sarı-lacivertli formayla 1 Euroleague, 3 Türkiye Basketbol Süper Ligi ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 6 kupa kazandı.




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