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Fenerbahçe Beko Errick McCollum ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko Errick McCollum ile yollarını ayırdı

10:3928/06/2025, Cumartesi
AA
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Türkiye Sigorta Basktebol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş Fibabanka oyuncusu Uros Plavsic (sağda) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Errick Mccollum (0) mücadele etti.
Türkiye Sigorta Basktebol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş Fibabanka oyuncusu Uros Plavsic (sağda) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Errick Mccollum (0) mücadele etti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Errick McCollum ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko kadrosuna 2025 yılının ocak ayında katılan ve kısa süre içerisinde yaptığı katkılarla bu sezon elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Errick McCollum ile yollarımız ayrılmıştır. Errick McCollum'a takımımıza katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz." denildi.


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