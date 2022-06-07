Fenerbahçe BEKO final serisinde ilk maçı kazandı

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi ilk maçında Anadolu Efes'i sahasında 85-76 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertli ekipte Jan Vesely 17 sayıyla mücadele ederken, Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois kaydettiği 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe Beko; Pierria Henry, Nando De Colo, Tarık Biberovic, Jan Vesely ve Devin Booker ilk 5'iyle başladı. Anadolu Efes'in ilk 5'i ise Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Elijah Bryant, Chris Singleton ve Tibor Pleiss'tan oluştu. Karşılaşmaya savunmada etkili başlayan ev sahibi ekip, çaldığı toplar sonucunda yakaladığı hızlı hücumlarla skoru periyodun bitimine 8:26 kala 5-0'a getirdi ve rakibine molayı aldırdı. Periyodun kalan bölümünde hücumda Buğrahan ve Erten ile dış atış isabetleri bulan Anadolu Efes, karşılaşmanın ilk periyodunu 20-18 önde kapattı.

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İkinci periyoda De Colo'nun hücumdaki liderliğinde bulduğu 6 sayıyla başlayan sarı-lacivetli ekip, ilk yarının bitimine 7:43 kala skoru 24-20'ye getirdi. Periyodun kalan bölümünde Bryant ve Larkin'in hücumda devreye girmesiyle Efes farkı eritti ve ilk yarı 37-37'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Henry'nin skorer oyunuyla başlayan Fenerbahçe, farkı 6'ya çıkardı ve Ergin Ataman'a periyodun bitimine 7:04 kala molayı aldırdı: 45-39. Periyodun ilerleyen dakikalarında Booker'ın üst üste üç sayı isabetleriyle farkı daha da açan sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 2 dakika kala Guduric'in turnike basketiyle karşılaşmada ilk defa farkı çift hanelere çıkardı: 59-49. Kalan bölümde Anadolu Efes, Beaubois ile etkili olsa da son periyoda Fenerbahçe, 59-53 önde girdi.

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Son periyoda hücumda daha iyi başlayan ev sahibi ekip, Melih'in sayılarıyla etkili oldu. Karşılaşmanın bitimine 5:33 kala Metecan'ın turnike basketiyle sarı-lacivertli ekip, farkı 11'e kadar çıkardı: 72-61. Periyodun kalan bölümünde de rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 85-76 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Final serisinde 2'nci karşılaşma, 9 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.