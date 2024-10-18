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Fenerbahçe Beko Skylar Mays'i transfer etti

Fenerbahçe Beko Skylar Mays'i transfer etti

12:0718/10/2024, Cuma
AA
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Skylar Mays
Skylar Mays

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Skylar Mays'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla 2024-2025 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Skylar Mays, NBA kariyerinde Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers takımlarında forma giydi.


ABD'li oyuncu, 2024-25 sezonu başında ise NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves'un kadrosunda yer alıyordu.



#Fenerbahçe Beko
#Skylar Mays
#Basketbol

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