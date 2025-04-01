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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak

14:531/04/2025, Salı
AA
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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan ve play-off turunda ev sahibi avantajını elde eden sarı-lacivertli ekip, oynadığı maçlardan 22 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı.


Ligde 18 galibiyet ve 14 yenilgisi olan Barcelona ise 7. sırada yer alıyor.


Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı Barcelona 90-63 kazanmıştı.

#Fenerbahçe Beko
#THY Avrupa Ligi
#Barcelona

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