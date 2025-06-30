Fenerbahçe Beko Wilbekin'in sözleşmesini uzattı

Scottie Wilbekin
ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin ile yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Scottie Wilbekin, yaşadığı sakatlık nedeniyle geride kalan sezonda takımdan ayrı kalmıştı.
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