Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha: Tecrübeli isme veda edildi

"2023-2024 sezonunda yardımcı antrenör olarak görev yapmaya başladığı takımımızda teknik ekibimizin en kıymetli isimlerinden biri haline gelen ve bu süreçte elde edilen başarıların en önemli parçalarından biri olan Tomas Masiulis, kariyerine farklı bir takımda ve rolde devam etme kararı almıştır. Tomas Masiulis'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."