Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha: Tecrübeli isme veda edildi

Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha: Tecrübeli isme veda edildi

14:5928/06/2025, Saturday
G: 28/06/2025, Saturday
AA
Sonraki haber
Tomas Masiulis - Sarunas Jasikevicius
Tomas Masiulis - Sarunas Jasikevicius

Sezonu üç kupayla tamamlayan Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-lacivertliler başantrenör Sarunas Jasikivecius'un ekibinde yer alan bir antrenör ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yardımcı antrenör Tomas Masiulis ile yollarını ayırdı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Masiulis'e kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilirken şu ifadeler kullanıldı:

"2023-2024 sezonunda yardımcı antrenör olarak görev yapmaya başladığı takımımızda teknik ekibimizin en kıymetli isimlerinden biri haline gelen ve bu süreçte elde edilen başarıların en önemli parçalarından biri olan Tomas Masiulis, kariyerine farklı bir takımda ve rolde devam etme kararı almıştır. Tomas Masiulis'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."




#Fenerbahçe Beko
#Tomas Masiulis
#THY EuroLeague
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1700'lü yılların en kalabalık 10 devleti: Osmanlı kaçıncı sıradaydı?