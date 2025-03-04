Fenerbahçe Beko'dan çifte rekor

Özellikle hücum ribaundlarında Fransız rakibine karşı ezici üstünlük kuran Fenerbahçe Beko bulduğu çok sayıda 3 sayılık şutu da değerlendiremedi. Bu nedenle ele geçirdiği çok sayıda fırsata rağmen son anlara kadar farkı açamayan temsilcimiz son anlarda daha az hata yaparak maçtan 87-83 galip ayrılmayı başardı.