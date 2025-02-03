Fenerbahçe Beko'dan pivot takviyesi!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Angolalı milli pivotla 2026-2027 sezonu sonuna dek anlaşmaya varıldı. Basketbol kariyerine ülkesinin Marinha de Guerra ekibinde başlayan 26 yaşındaki oyuncu, 2019-2022 yılları arasında yine Angola'da Premeiro de Agosto takımında forma giydi.