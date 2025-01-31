Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Resmen açıklandı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2024 yılının ekim ayında kadrosuna kattığı ABD'li oyun kurucu Skylar Mays ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko kadrosuna 2024 yılınınekim ayında katılan sporcumuz Skylar Mays ile yollarımız ayrılmıştır. Skylar Mays'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz" denildi.
Skylar Mays, NBA kariyerinde Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers takımlarında forma giydi.
ABD'li oyuncu, 2024-25 sezonu başında ise NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves'un kadrosunda yer alıyordu.