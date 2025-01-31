Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko kadrosuna 2024 yılınınekim ayında katılan sporcumuz Skylar Mays ile yollarımız ayrılmıştır. Skylar Mays'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz" denildi.