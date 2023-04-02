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Spor

Kadıköy'de derbi heyecanı

Fenerbahçe, bugün ligde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. İkinci sıradaki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile puan farkının açılmasına engel olmak ve kayıpsız devam etmek; siyah-beyazlılar ise şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki farkı kapatarak iddiasını sürdürmek istiyor.

10:32 . 2/04/2023 Sunday
Yeni Şafak
Jorge Jesus-Şenol Güneş

Jorge Jesus-Şenol Güneş

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, bugün sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak.


Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, bay haftasını geçmesi nedeniyle 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, bugünkü Beşiktaş derbisini kazanıp zirve yarışına kayıpsız devam etmek istiyor.


Ligde 3. sıradaki Beşiktaş ise farkı azaltmak ve şampiyonlukta iddialı duruma gelmek istiyor.



Valencia göreve hazır

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln, Oosterwolde, King, Luan Peres ve Batshuayi, forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Valencia ise derbide oynayabilecek. Sarı kart cezası sona eren Szalai de formasına kavuşacak. Ligde 5 maçtır kadroda yer almayan Alioski de sakatların çokluğunda kadroda olacak. Emre Mor'un durumu bugün belli olacak.


Talha ve Saiss'de sorun yok

Beşiktaş'ta İstanbulspor maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç tamamen iyileşti. Fas Milli Takımı'ndan hafif sakatlıkla dönen Saiss de önceki gün takımla birlikte çalıştı.


FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ
STAT:
Ülker
SAAT:
20.30
HAKEM:
Halil Umut Meler
FENERBAHÇE:
Altay, Serdar Aziz, Samet, Szalai, Osayi-Samuel, Arao, ismail, Ferdi, Arda Güler, Valencia, Joao Pedro
TEKNİK DİREKTÖR:
Jorge Jesus
BEŞİKTAŞ:
Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Ghezzal, Cenk, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR:
Şenol Güneş








#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
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