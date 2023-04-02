Jorge Jesus-Şenol Güneş
Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, bugün sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, bay haftasını geçmesi nedeniyle 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, bugünkü Beşiktaş derbisini kazanıp zirve yarışına kayıpsız devam etmek istiyor.
Ligde 3. sıradaki Beşiktaş ise farkı azaltmak ve şampiyonlukta iddialı duruma gelmek istiyor.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln, Oosterwolde, King, Luan Peres ve Batshuayi, forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Valencia ise derbide oynayabilecek. Sarı kart cezası sona eren Szalai de formasına kavuşacak. Ligde 5 maçtır kadroda yer almayan Alioski de sakatların çokluğunda kadroda olacak. Emre Mor'un durumu bugün belli olacak.
Beşiktaş'ta İstanbulspor maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç tamamen iyileşti. Fas Milli Takımı'ndan hafif sakatlıkla dönen Saiss de önceki gün takımla birlikte çalıştı.