Ligde 3. sıradaki Beşiktaş ise farkı azaltmak ve şampiyonlukta iddialı duruma gelmek istiyor.

Şampiyonluk yolunda diken üzerinde bir maç! Sizce hangi taraf kazanır❓ #Fenerbahçe #Beşiktaş pic.twitter.com/rHndnBxduY

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln, Oosterwolde, King, Luan Peres ve Batshuayi, forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Valencia ise derbide oynayabilecek. Sarı kart cezası sona eren Szalai de formasına kavuşacak. Ligde 5 maçtır kadroda yer almayan Alioski de sakatların çokluğunda kadroda olacak. Emre Mor'un durumu bugün belli olacak.