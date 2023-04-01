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Spor

Şenol Güneş'in derbi karnesi

Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibin başında 22. kez derbi görecek.

14:18 . 1/04/2023 Cumartesi
AA
Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbi golsüz eşitlikle sona ermişti.

Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbi golsüz eşitlikle sona ermişti.

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 21 derbi mücadelesini geride bıraktı.


Siyah-beyazlı ekip, 70 yaşındaki teknik direktör yönetiminde bu maçlarda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 1'i hükmen 7 mağlubiyet aldı.


Fenerbahçe'ye karşı 4 mağlubiyet

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 4 yenilgi yaşadı.


Siyah-beyazlı ekipte ikinci dönemini geçiren tecrübeli çalıştırıcı, görev yaptığı ilk dönemde (2015-2019) Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada rakip oldu.


Beşiktaş, sarı-lacivertliler karşısında 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.


Ayrıca, iki takım arasında 3 Mayıs 2018'de oynanması gereken Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşı ise ilk maçta yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması üzerine Fenerbahçe lehine (3-0) tescil edildi.






#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Şenol Güneş
1 saat önce
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