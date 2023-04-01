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Spor

Aboubakar Fenerbahçe derbilerini seviyor

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ile Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 4 karşılaşmada, 1 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Aboubakar, sarı-lacivertlilere karşı 3 de gol kaydetti.

15:46 . 1/04/2023 Cumartesi
IHA
Aboubakar bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Aboubakar bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, yarın Kadıköy’de Fenerbahçe ile mücadele edecek.


Siyah-beyazlılarda üçüncü dönemini yaşayan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, bugüne kadar çıktığı 4 Fenerbahçe müsabakasında mağlubiyet yaşamadı. 31 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Aboubakar, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 4 maçta rakip fileleri de 3 kez havalandırdı.


Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş ile, Süper Lig’de Başakşehir’den sonra en çok Fenerbahçe’ye karşı forma giydi.


Aboubakar derbide teknik direktör Şenol Güneş’in en büyük kozlarından olacak.







#Süper Lig
#Beşiktaş
#Vincent Aboubakar
#Fenerbahçe
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