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Fenerbahçe Galatasaray'ı eledi: Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi

Fenerbahçe Galatasaray'ı eledi: Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi

19:3014/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe finalde Vakıfbank'ın rakibi oldu.
Fenerbahçe finalde Vakıfbank'ın rakibi oldu.

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi Play-Off Yarı Final 3'üncü maçında Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve finale yükseldi.

Sultanlar Ligi Play-Off Yarı Final üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Galatasaray Daikin'i 3-2'lik skorla mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve finale yükseldi.


Mücadelenin ilk setini Galatasaray, rakibi Fenerbahçe karşısında geriden gelerek 25-23 önde bitirdi ve durumu 1-0 yaptı. İkinci sette sarı-lacivertliler, 25-20'lik skorla durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sete Galatasaray etkili bloklar ve servislerle başladı. Bu seti 25-16'lık net skorla önde geçen sarı-kırmzılılar, setlerde 2-1'lik avantajı yakaladı. Dördüncü sette Fenerbahçe, üst üste bulduğu sayılarla avantaj sağladı. Fedorovtseva atakları ile maça damgasını vururken dördüncü seti 25-13'lük net bir skorla Fenerbahçe aldı ve skoru 2-2'ye getirerek maçı final setine taşıdı. Karar setinde ise sarı-lacivertliler rakibine 15-9 üstünlük kurarak finale yükseldi.


Fenerbahçe Medicana finalde Vakıfbank ile karşılaşacak. Final serisi 17 Nisan Perşembe günü oynanacak mücadeleyle başlayacak.




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