Voleybol Efeler Ligi'nde play-off 1-4 etabı başlıyor

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmada Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşmada ise Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u konuk edecek. Müsabaka, saat 15.00'te başlayacak. Normal sezonu zirvede tamamlayan Ziraat Bankkart, hafta içinde CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Ziraat Bankkart ile Arkas Spor arasında normal sezonda oynanan iki maçta takımlar, birer galibiyet aldı. Arkas Spor, ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederken, Ziraat Bankkart ise ligin ikinci yarısında deplasmanda 3-1 kazandı.