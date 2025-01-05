Onur Özütoprak VAR'da görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Zorlu maçın Video Asistan Hakem (VAR) koltuğunda Onur Özütoprak oturacak.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında heyecan sürüyor. Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Kritik maçın Video Asistan Hakem (VAR) koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. AVAR'da ise Esat Sancaktar görev yapacak.
Bu akşam Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
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