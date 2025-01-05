Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında heyecan sürüyor. Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Kritik maçın Video Asistan Hakem (VAR) koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. AVAR'da ise Esat Sancaktar görev yapacak.