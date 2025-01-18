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Fenerbahçe ile Adana Demirspor ligde 42. kez karşı karşıya

Fenerbahçe ile Adana Demirspor ligde 42. kez karşı karşıya

11:5318/01/2025, Cumartesi
AA
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Lig ikincisi Fenerbahçe, sonuncu sıradaki Adana Demirspor'a konuk olacak.
Lig ikincisi Fenerbahçe, sonuncu sıradaki Adana Demirspor'a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 42. kez karşılaşacak. İki ekip, bugüne kadar ligde 41 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 24, Adana Demirspor 5 kez kazandı. Fenerbahçe'nin 41 maçta attığı 81 gole, Adana Demirspor 41 golle karşılık verdi.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Lig ikincisi Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde 42. kez karşılaşacak.


Fenerbahçe deplasmanda üstün


Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'la deplasmanda oynadığı maçlarda üstünlüğü bulunuyor. İki takım, lig tarihinde bugüne kadar Adana Demirspor'un ev sahipliğinde 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9'unu Fenerbahçe kazanırken, Adana temsilcisi 3 mücadelede sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Sekiz karşılaşmada ise beraberlik bozulmadı. Fenerbahçe, 20 maçta rakibine 26 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü. İki ekip arasında Adana'da oynanan son 2 maç, beraberlikle sonuçlandı.


Farklı galibiyetler Fenerbahçe'den


Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında ligde oynanan karşılaşmalarda farklı sonuçlar görüldü. 1988-1989 sezonunda Kadıköy'de oynanan müsabakada sarı-lacivertliler rakibini 6-0 ile geçerken, rekabetteki en farklı galibiyeti elde etti. İki takım arasında en gollü müsabaka ise 1991-1992 sezonunda oynandı. Söz konusu karşılaşmada Fenerbahçe sahasında rakibini 6-1 yenerken, maç toplam 7 gole sahne oldu. Sarı-lacivertliler, 2 maçta rakibini ligde 5-0 ile geçti. Söz konusu farklı galibiyetlerin tamamında Fenerbahçe ev sahibi statüsündeydi. Adana Demirspor'un ev sahipliğinde oynanan maçlarda ise Fenerbahçe rakibini 3 kez 3-1'lik skorla, 1 defa da 2-0'lık skorla yenerek en farklı galibiyetlerini aldı. Akdeniz ekibi ise sarı-lacivertli rakibine karşı elde ettiği 5 galibiyetin 4'ünü tek farklı skorlarla, 1'ini ise deplasmanda 2-0'lık sonuçla kazandı.




#Adana Demirspor
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig

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