Fenerbahçe Krunic ile anlaştı

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Boşnak orta saha oyuncusu Rade Krunic transferinde ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı. Krunic transferinde oldukça istekli olan Fenerbahçe, Milan ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.





Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcu ve temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin Krunic'e oldukça iyi bir teklif sunduğu, Boşnak orta saha oyuncusunun da sarı-lacivertli takımla anlaşmaya vardığı belirtildi.





Krunic sürekli forma giyeceği ve Dzeko faktörü nedeniyle sarı-lacivertli kulüpte oynamaya sıcak bakıyor. Boşnak orta saha oyuncusu Milan yönetimine de Fenerbahçe'ye gitmek istediğini iletti.





Milan yeni arayışlara başladı

Krunic, Milan'ın satış listesinde yer almıyor ancak İtalyan kulübünün reddedilmesi güç bir teklif gelmesi halinde değerlendirebileceği belirtildi.





Milan, Krunic yerine orta sahaya transfer için de arayışlara başladı. İtalyan ekibi, Boşnak orta saha oyuncusu için 15 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Fenerbahçe ise 10 milyon Euro'nun altında bir bedelle transferi bitirmeyi hedefliyor. İki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor.





Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko da vatandaşı Krunic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dzeko, Fenerbahçe hakkında bilgiler verirken, Krunic'in de vatandaşı nedeniyle sarı-lacivertli kulübün teklifine 'evet' dediği belirtildi.





Bu arada İtalyan La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre Milan, Krunic'in yerine Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Dominguez ve Hjulmand'ı düşünüyor.











