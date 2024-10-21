Fenerbahçe - Manchester United maçı bilet fiyatları ne kadar, satışa ne zaman çıkacak?

Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 24. dakikada Dusan Tadic ve 62. dakikada Allan Saint-Maximin attı. Samsunspor'un gollerini ise 48. dakikada Carlo Holse ve 88. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 17 yaparak 4. sırada kaldı. Samsunspor - Fenerbahçe maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.