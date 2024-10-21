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Fenerbahçe - Manchester United maçı bilet fiyatları ne kadar, satışa ne zaman çıkacak?

Fenerbahçe - Manchester United maçı bilet fiyatları ne kadar, satışa ne zaman çıkacak?

13:3221/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe - Manchester United
Fenerbahçe - Manchester United

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Manchester United maçının bilet fiyatları açıklandı. Sarı-lacivertlilerden yapılan bilgilendirmede biletlerin 23 Ekim Çarşamba günü genel satışa çıkacağı belirtildi. İşte Fenerbahçe-Manchester United maçının bilet fiyatları...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Manchester United'ı konuk edecek.


Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele 24 Ekim Perşembe günü oynanacak.


FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Sarı-lacivertli ekip, Manchester United maçı biletlerinin fiyatlarını açıkladı. En ucuz bilet 1.500 TL olurken en pahalı bilet fiyatı 23.000 TL olarak belirlendi.

FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

21.10.2024 Pazartesi günü Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere,

22.10.2024 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine,

23.10.2024 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla genel satışa sunulacaktır.


FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇI BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:








#Fenerbahçe
#Manchester United
#UEFA Avrupa Ligi

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