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Fenerbahçe Obradovic’te mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe Kulübü, başantrenör Obradovic ile yapılan görüşmeler neticesinde anlaşma sağladı.

Haber Merkezi DHA
Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe, 2017 yılında Eurolig şampiyonu olmuştu.

Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe, 2017 yılında Eurolig şampiyonu olmuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle 26 Mart’ta İstanbul’dan ayrılan ve geçtiğimiz günlerde gelerek Başkan Ali Koç ve yöneticilerle görüşmeler yapan Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli kulüp ile anlaşmaya vardı. Yeni sezon planlaması ve alacağı ücret konusunda yönetim ile uzlaşma sağlayan Obradovic, 3 milyon euro yıllık ücretinde indirime giderek 2 milyon euroyu kabul etti. Obradovic, 30 milyonluk takım bütçesinin ise 20 milyona indirilmesini onayladı.

Özel uçağı reddetti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un Sırbistan’a gidişi için özel uçak önerdiği Zeljko Obradovic, bu teklifi ise reddetti. Tecrübeli başantrenör, kendisinin biletinin olduğunu ve özel uçağa gerek duymadığını ifade etti.

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