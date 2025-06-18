Fenerbahçe Opet yeni yardımcı hocasını açıkladı

Nacho Martinez
Fenerbahçe Opet, yardımcı antrenörlük görev için İspanyol çalıştırıcı Nacho Martinez ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görev için İspanyol çalıştırıcı Nacho Martinez ile anlaşmaya varıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan Martinez'in, Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Mendez'in İspanya Milli Takımı'nda da yardımcılığını üstlendiği belirtildi. Açıklamada, İspanyol çalıştırıcıya yeni kariyerinde başarılar dilendi.
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