Fenerbahçe Opet yeni yardımcı hocasını açıkladı

Yardımcı Antrenörümüz Nacho Martinez! 💛💙



Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında İspanyol antrenör Nacho Martinez ile yardımcı antrenörlük görevi için anlaşmaya varmıştır.



İspanya Milli Takımında da başantrenörümüz Miguel Mendez’in… pic.twitter.com/Utz9MtY7IM