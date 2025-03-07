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Fenerbahçe rövanşa hazırlanıyor

Fenerbahçe rövanşa hazırlanıyor

16:287/03/2025, Cuma
AA
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Mourinho'nun idmanda keyifsiz olduğu görüldü.
Mourinho'nun idmanda keyifsiz olduğu görüldü.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, İskoç ekibiyle oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 13 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. İdman, ısınma ve çabukluk programlarının ardından dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.


Dün oynanan Rangers maçında ilk 11'de görev alan futbolcular ise yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.




#Fenerbahçe
#Rangers
#Avrupa Ligi

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