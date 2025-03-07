Fenerbahçe rövanşa hazırlanıyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. İdman, ısınma ve çabukluk programlarının ardından dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.