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Fenerbahçe seriyi sürdürme peşinde

Fenerbahçe seriyi sürdürme peşinde

11:162/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor.
Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor.

Süper Lig'de 6 maçtır kaybetmeyen ve son 4 karşılaşmasını ise kazanan Fenerbahçe, bugün sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, sahadan yine 3 puanla ayrılarak serisini sürdürmekten başka bir şey düşünmüyor.

Süper Lig'de 6 maçtır kaybetmeyen, son 4 karşılaşmasını ise kazanarak geçen Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak. Sarı-lacivertli takım, sahadan yine 3 puanla ayrılarak serisini sürdürmeyi hedefliyor.


Fenerbahçe'de sezonu kapatan Oosterwolde, tedavisi devam eden Çağlar Söyüncü kadroda yer almayacak. Kasık bölgesinde ağrıları olan Mert Hakan Yandaş'ın durumunun maç saatinde netlik kazanmasının beklendiği ifade edildi. Mide enfeksiyonu geçirdiği için hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya deplasmanında oynanan Slavia Prag mücadelesinde forma giymeyen Amrabat ise bugün sahada olacak.



11'de değişiklik

Teknik direktör Jose Mourinho, Gaziantep FK maçında rotasyona gidecek. Tecrübeli teknik adamın Slavia Prag maçında UEFA listesinde yer almadığı için kadroda yer almayan Kostic ve Oğuz Aydın'a Gaziantep FK maçında 11'de görev vereceği, Mert Müldür ile Saint-Maximin'in ise kulübede olacağı öğrenildi. Mert Hakan'ın yerine Szymanski öne çıkarken, Amrabat'ın dönmesiyle İsmail Yüksek yedek bekleyecek. Forvette ise En Nesyri olacak. Slavia Prag maçında 11 başlayan Dzeko ise yedek kulübesine çekilecek. Stoperde ise Djiku-Samet Akaydi ikilisi görev almaya devam edecek, Becao'nın ise maça kulübede başlaması bekleniyor.










#Fenerbahçe
#Gaziantep FK
#Süper Lig

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