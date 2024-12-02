Fenerbahçe seriyi sürdürme peşinde

Fenerbahçe'de sezonu kapatan Oosterwolde, tedavisi devam eden Çağlar Söyüncü kadroda yer almayacak. Kasık bölgesinde ağrıları olan Mert Hakan Yandaş'ın durumunun maç saatinde netlik kazanmasının beklendiği ifade edildi. Mide enfeksiyonu geçirdiği için hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya deplasmanında oynanan Slavia Prag mücadelesinde forma giymeyen Amrabat ise bugün sahada olacak.

Teknik direktör Jose Mourinho, Gaziantep FK maçında rotasyona gidecek. Tecrübeli teknik adamın Slavia Prag maçında UEFA listesinde yer almadığı için kadroda yer almayan Kostic ve Oğuz Aydın'a Gaziantep FK maçında 11'de görev vereceği, Mert Müldür ile Saint-Maximin'in ise kulübede olacağı öğrenildi. Mert Hakan'ın yerine Szymanski öne çıkarken, Amrabat'ın dönmesiyle İsmail Yüksek yedek bekleyecek. Forvette ise En Nesyri olacak. Slavia Prag maçında 11 başlayan Dzeko ise yedek kulübesine çekilecek. Stoperde ise Djiku-Samet Akaydi ikilisi görev almaya devam edecek, Becao'nın ise maça kulübede başlaması bekleniyor.