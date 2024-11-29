Areda Survey sordu: Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi anketinde şaşırtan sonuç

Areda Survey'in sezon başında, Türkiye genelinde 4.277 kişiyle gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma, Süper Lig'de bu sezonun şampiyonluk favorisini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 37,4'ü Fenerbahçe'yi zirvede görürken, Beşiktaş yüzde 36,1 ile ikinci sırada, Galatasaray ise yüzde 19,4 ile üçüncü sırada yer aldı.





Kadınların yüzde 51'i Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanırken, yüzde 34,3'ü Beşiktaş'tan yana. Erkekler arasında ise Beşiktaş yüzde 37,9 ile ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe yüzde 23,9 ile üçüncü sıraya geriliyor.





Süper Lig’de kıyasıya mücadele





Türkiye'nin dört bir yanında futbol heyecanı dorukta! Lig başında Areda Survey’in 4.277 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 37,4’ü bu sezon Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını düşünüyor. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş yüzde 36,1 ile ikinci sırada yer alırken, Galatasaray yüzde 19,4 oy oranıyla üçüncü sırada. Trabzonspor, yüzde 5,4 ile şampiyonluk için dördüncü sırada gösterilirken, diğer takımlar yüzde 1,6 oranında destek aldı.









Kadınlar Fenerbahçe, erkekler Beşiktaş diyor





Araştırmada kadınların yüzde 51'i Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanırken, yüzde 34,3'ü Beşiktaş'tan yana. Erkekler arasında ise Beşiktaş yüzde 37,9 ile ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe yüzde 23,9 ile üçüncü sıraya geriliyor.





Yaş grupları ve favori takımlar





Araştırma, farklı yaş gruplarındaki futbolseverlerin tercihlerini de gözler önüne seriyor:





• 18-34 yaş arası gençler, yüzde 46,1 ile Fenerbahçe'yi favori görüyor.

• 35-54 yaş grubu, yüzde 52,1 ile Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bekliyor.

• 55 yaş ve üzeri, yüzde 42,5 oranında Fenerbahçe'yi zirvede görüyor.





18-34 yaş grubundaki genç katılımcıların yüzde 46,1’i Fenerbahçe’yi Süper Lig’in favorisi olarak görüyor. Beşiktaş yüzde 24,2 ile ikinci sırada yer alırken, yüzde 19,4 oranında genç katılımcı Galatasaray’ı favori olarak belirtiyor. Trabzonspor’u destekleyenlerin oranı ise yüzde 10,3. 35-54 yaş grubundaki katılımcılar arasında Beşiktaş yüzde 52,1 ile en çok desteklenen takım olarak öne çıkıyor. İkinci sırada yüzde 25,9 ile Fenerbahçe, üçüncü sırada yüzde 16,8 ile Galatasaray yer alıyor. Trabzonspor’u favori görenlerin oranı bu yaş grubunda yüzde 2,2... 55 yaş ve üzerindeki katılımcılar arasında Fenerbahçe, yüzde 42,5 ile Süper Lig’in favorisi olarak ilk sırada yer alıyor. Beşiktaş yüzde 28,9 ile ikinci sırada, Galatasaray ise yüzde 23,3 ile üçüncü sırada bulunuyor. Bu yaş grubunda Trabzonspor’un şampiyon olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 3,3.





Araştırmanın metodolojisi





Türkiye genelinde 4.277 kişinin katıldığı ve 29 Ağustos– 2 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.











