Fenerbahçe'de Ali Koç'tan adaylık kararı

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul öncesi başkanlık yarışı netleşiyor. Aziz Yıldırım’ın adaylığı sonrası Barış Göktürk çekilirken, sosyal medyada Ali Koç’un tekrar yarışa dahil olacağı iddia edilmişti. Koç'un adaylık kararı belli oldu.
Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkanlık yarışı şekillenmeye başlıyor. 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Aziz Yıldırım’ın adaylığını açıklaması camiada büyük yankı uyandırırken, gözler mevcut başkan Ali Koç’a çevrilmişti.
Başkanlık yarışında dikkat çeken bir gelişme ise Barış Göktürk cephesinde yaşandı. Göktürk, Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına olumlu yanıt vererek adaylıktan çekildiğini duyurdu. Bu kararın ardından Yıldırım dışında yarışta kalan tek isim Hakan Safi oldu.
Öte yandan Aziz Yıldırım’ın adaylık açıklamasının ardından mevcut başkan Ali Koç’un da yeniden aday olabileceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ancak Anadolu Ajansı muhabiri Süha Gür’ün Koç’a yakın çevrelerden edindiği bilgilere göre, Ali Koç’un şu an için başkanlığa aday olmayı düşünmediği ifade edildi.
Fenerbahçe camiasında gözler şimdi Ali Koç’un önümüzdeki günlerde alacağı olası karara çevrilmiş durumda. Mevcut tabloda seçim yarışının Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında geçmesi bekleniyor.