Fenerbahçe'de Ali Koç'tan adaylık kararı

Başkanlık yarışında dikkat çeken bir gelişme ise Barış Göktürk cephesinde yaşandı. Göktürk, Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına olumlu yanıt vererek adaylıktan çekildiğini duyurdu. Bu kararın ardından Yıldırım dışında yarışta kalan tek isim Hakan Safi oldu.

Öte yandan Aziz Yıldırım’ın adaylık açıklamasının ardından mevcut başkan Ali Koç’un da yeniden aday olabileceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ancak Anadolu Ajansı muhabiri Süha Gür’ün Koç’a yakın çevrelerden edindiği bilgilere göre, Ali Koç’un şu an için başkanlığa aday olmayı düşünmediği ifade edildi.