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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

Haber Merkezi
13:4524/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe Süper Lig'in 33 haftasında deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Sarı lacivertliler, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, 26 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 33. hafta maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan günün antrenmanı; sahadaki ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden çalışma, taktiksel ve bireysel programlarla noktalandı.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep’e gidecek.

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